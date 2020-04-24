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Dünya

Belçikalı Türkler Anvers'te 3 bin 700 kap sıcak yemek dağıttı

Belçika'nın Anvers kentinde, Berchem Selimiye Camii yönetimi, hastanelerdeki sağlık çalışanlarına, polislere, yaşlı bakımevlerine ve sokaklardaki kimsesizlere sıcak yemek dağıttı.

Yusuf Hatip   | 24.04.2020
Belçikalı Türkler Anvers'te 3 bin 700 kap sıcak yemek dağıttı

Brüksel

Belçika'nın Anvers kentinde, Diyanete bağlı Berchem Selimiye Camii yönetimi, hastanelerdeki sağlık çalışanlarına, polislere, yaşlı bakımevlerine ve sokaklardaki kimsesizlere 3 bin 700 kap sıcak yemek dağıttı.

Berchem Selimiye Camii yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, dünyanın içinden geçtiği bu zor süreçte, içinde yaşadıkları topluma Türk halkının yardımseverliği ve kara gün dostu olduğunu göstermek için bir kampanya yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Anvers kentinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı gece gündüz mücadele eden hastanelerdeki sağlık çalışanları, emniyet polis bürolarına, yaşlı bakımevlerine, sokaklarda bulunan kimsesizlere 10 gün süresince günde ortalama 370, toplamda 3 bin 700 (kap) sıcak yemek dağıtımı yapıldı." ifadelerine yer verildi.

Berchem Selimiye Camii Başkanı Yıldıray Ördek de kendilerine maddi manevi destek ve güven veren vatandaşlara teşekkür etti, kampanya boyunca özveriyle çalışan kadın kollarına şükranlarını sundu.

Açıklamada, Berchem Selimiye Camii önderliğindeki kampanyaya yardımsever iş insanları, Yeşiller Partisi (GROEN) Genel Başkanı Meyrem Almacı, bazı siyasiler ve sivil toplum çalışanlarının da destek verdiği bildirildi.

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