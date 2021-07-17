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Almanya'da selden en çok etkilenen yerlerden olan Althenahr şehrinde meydana gelen hasar AA tarafından havadan görüntülendi.
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Dünya

Belçika'da selin neden olduğu tahribat onarılıyor

Belçika'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen kentlerde hasar tespit ve onarım çalışmaları yapılıyor.

Selen Temizer   | 17.07.2021
Belçika'da selin neden olduğu tahribat onarılıyor Fotoğraf: Dursun Aydemir / AA

Brüksel

Belçika'da sellerde ölenlerin sayısı 27'ye çıktı

Belçika'daki sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi, 20 Temmuz'da bir günlük milli yas ilan edildi. Ülkenin özellikle doğusunda aşırı yağışlar nedeniyle Liege, Verviers ve Spa gibi kentlerde acil durum ilan edildi. Bölgede sel ve su baskınlarından dolayı evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin de risk altında bulunduğu belirtildi. Selden zarar gören kentlerde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. ( Dursun Aydemir - Anadolu Ajansı )

Selin etkili olduğu beldelerin sakinleri, nehirlerin alçalması ve suların çekilmesinin ardından tahliye edildikleri evlerine dönüyor.

Sokakları, bahçelerini ve evlerini temizlemeye çalışan mağdurlara, diğer kentlerden gelen gönüllüler de yardım ediyor.

Askeri araçlarla gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri dağıtılıyor.

AB Komisyonu Başkanı ile Başbakan'dan afet bölgelerine ziyaret

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başbakanı Ursula Von der Leyen ile Belçika Başbakanı Alexander de Croo, selde en fazla hasarı alan, Namur eyaletine bağlı Rochefort ve ardından Liege’e bağlı Pepinster beldelerine gitti.

Hasar tespit ve temizlik çalışmalarını inceleyen Von der Leyen, "Avrupalılar olarak bu zor zamanlarda yanınızda olduğumuzu söylemek istiyorum." dedi.

AB Komisyonu Başkanı, üye ülkelerden 170’ten fazla arama kurtarma görevlisinin sevk edildiğini belirterek, "AB yeniden yapılanma için Belçika'nın yanında olacak." diye konuştu.

Başbakan Alexander de Croo da "Komisyon'un yeniden yapılanma için faydalı olacak kaynakları var. Bunu hızlı bir şekilde yapmak önemli." ifadelerini kullandı.

Batı Avrupa'yı etkisi altına alan yağışlar, özellikle ülkenin doğusundaki Liege, Verviers, Spa, Namur ve Limburg bölgelerinde hasara yol açmıştı. Yerel basına göre, sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye çıkmıştı.

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