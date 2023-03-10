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Dünya

Belçika'da kamu çalışanları grevde

Belçika'da kamu çalışanları, iş koşullarının iyileştirilmesi ve kamu kurumlarına daha fazla kaynak sağlanması talebiyle greve gitti.

Ata Ufuk Şeker  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
Belçika'da kamu çalışanları grevde Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Belçika'daki işçi sendikalarının çağrısıyla kamu çalışanları, 1 günlük grev başlattı.

Grev nedeniyle ülke genelinde sağlık, eğitim, güvenlik ve ulaşım gibi pek çok sektör olumsuz etkilendi.

Demir yolu çalışanlarının da greve katılması nedeniyle ülke genelinde tren seferleri büyük ölçüde aksadı.

Başkent Brüksel'deki metro, otobüs ve tramvay çalışanları da greve gitti. Şehirdeki çoğu toplu ulaşım hattında seferler gerçekleştirilemedi. Bu nedenle şehirdeki ulaşımda ciddi sıkıntılar yaşandı.

Vatandaşlara, "toplu ulaşım yerine alternatif yöntemlerle seyahat etmeleri" çağrısında bulunuldu.

Öte yandan greve giden çok sayıda kişi, Brüksel'in merkezindeki Arts Loi Caddesi'nde toplandı. Trafik akışını engelleyen protestocuların çervesinde polis yoğun güvenlik önlemi aldı.

Sendikalar, kamu hizmetlerine daha fazla kaynak sağlanmasını, kamudaki istihdamın artırılmasını ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor.

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