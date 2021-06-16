Euro
10.32
Dolar
8.52
BIST 100
1,431.31
Altın
1,859.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Belçika'da iş arayanlara 'Youtuber olma' kursu verilecek

Belçika'da Brüksel-Başkent Bölgesi'nin mesleki eğitim kurumu, iş arayanlar için "Youtuber olma" kursları vermeye başlayacak.

Ömer Tuğrul Çam   | 16.06.2021
Belçika'da iş arayanlara 'Youtuber olma' kursu verilecek

Brüksel

Bruxelles Formation adlı kamu kuruluşu tarafından başlatılacak "Kendiniz veya şirketiniz için Youtuber olma" kursunda, kişilerin Youtube kanalı kurmak veya içerik oluşturmak için gerekli becerileri edinmeleri amacıyla eğitim sağlanacak. Eğitimlerde görüntü, ses, yayıncılık ve dijital pazarlama alanlarına ağırlık verilecek.

Brüksel-Başkent Bölgesi'nin İstihdam ve Mesleki Eğitim Bakanı Bernard Clerfayt, kursla ilgili bilgi verirken, "Youtube gibi internet üzerindeki yeni medya ortamları bugün artık gereklilik. Tüketicilerin yüzde 70'i bir ürün veya hizmet hakkında bilgi almak için artık bu tür ortamlara başvuruyor. Bu yüksek oran da kursumuzun gerekliliğini ortaya koyuyor." dedi.

Kursu düzenleyen kamu kuruluşunun yetkilileri, derslerde akademik ve teknik bilginin yanı sıra dijital pazarlama teknikleri gibi eğitimlerin bulunduğunu söyledi. Bazıları yeni kurulmuş birçok şirketin kurs katılımcılarını ilk etapta stajyer olarak kabul etmeye hazır olduğu belirtildi.

Yüksek takipçi sayısı bulunan Belçikalı Youtuber gençler, kurslara davet edilerek katılımcılara eğitim vermeleri ve tecrübelerini paylaşmaları istenecek. Kurslar 12 hafta sürecek. Kursiyerler, eğitimlerinin bitiminde bir şirkette 8 hafta staj yapacak.

    Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
    İlgili konular
    Bu haberi paylaşın
    Bakan Koca: Yarın itibarıyla 35 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için aşı randevularını açıyoruz
    ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 600 bin 292'ye yükseldi
    Johnson and Johnson'ın AB'ye aşı teslimatı gecikecek
    Bakan Koca'nın "Bu fedakarlıklar unutulmayacak" paylaşımı Sabire hemşireyi mutlu etti
    Dünya genelinde 2 milyar 450 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

    Benzer haberler

    Belçika'da iş arayanlara 'Youtuber olma' kursu verilecek

    Belçika'da iş arayanlara 'Youtuber olma' kursu verilecek

    AB ve ABD havacılık anlaşmazlığında ateşkes ilan etti

    Ticaret Bakanı Muş'tan Brüksel'de Gümrük Birliği'ni güncelleme vurgusu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennimiz tüm müttefiklerimizin Türkiye ile tam dayanışma sergilemesi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennimiz tüm müttefiklerimizin Türkiye ile tam dayanışma sergilemesi
    Turnuvanın ev sahiplerinden Rusya, Belçika'ya yenildi

    Turnuvanın ev sahiplerinden Rusya, Belçika'ya yenildi

    Atık mermerlerden mozaik tablo yapıyorlar

    Atık mermerlerden mozaik tablo yapıyorlar