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Dünya

Belçika'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası görüldü

Belçika'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası görüldü, hastanın durumunun ağır olmadığı bildirildi.

Selen Temizer   | 20.05.2022
Belçika'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası görüldü

Brüksel

Flamanca yayın yapan kamu televizyonu VRT'ye konuşan Antwerp Tropik Sağlık Enstitüsü yetkilisi Isabel Brosius, durumu ağır olmayan hastanın partnerinin de aynı semptomları gösterdiğini ve yakında ikinci vakanın da kaydedilmesini beklediklerini söyledi.

Brosius, virüsün bulaşabilmesi için yakın ve sürekli temas gerektiğini, geniş çapta yayılım beklemediklerini belirtti.

İlk olarak 7 Mayıs'ta İngiltere'de görülen maymun çiçeği virüsü son 2 haftada Avrupa'da 7 ülkeye yayılırken Kanada'da 17 şüpheli vaka bulunuyor. İngiltere'de vaka sayısı 9'a yükselirken şimdiye kadar İspanya'da doğrulanmış 7, Portekiz'de 5, İtalya, İsveç ve ABD'de birer vaka görüldü.

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün ise her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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