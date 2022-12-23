Belçika'da havalimanlarında görevli polisler iş yavaşlatıyor
Belçika'nın Brüksel ve Charleroi kentlerindeki havalimanlarında görev yapan polislerin bir günlük iş yavaşlatma eylemi nedeniyle bu havalimanlarında aksaklık yaşandığı bildirildi.
Brüksel
Polis sendikalarından yapılan açıklamada, 2 havalimanında yaklaşık 200 polisin federal hükümetten maaş artışı yapılması ve erken emeklilik imkanının sonlandırılmaması talebiyle bir günlük eylem düzenleyeceği belirtildi.
Ulusal Polis ve Güvenlik Görevlileri Sendikası yetkilisi Carlo Medo, Belçika basınına verdiği demeçte, yolcuların seyahatlerini engellemeyeceklerini ancak eylem nedeniyle bugün bazı aksaklıklar olabileceğini söyledi.
Medo, "Bu durumun yolcular için hoş olmadığının farkındayız. Ancak biz de kendimizi göstermek ve neden eylem yaptığımızı insanlara anlatmak istiyoruz." dedi.
Gençlerin artık polislik mesleğini istemediğini dile getiren Medo, sadece bir havalimanında 100 polis eksiği bulunduğunu aktardı.
Havalimanlarının yetkilileri ise polislerin tamamen iş bırakmayacağını ancak özellikle kimlik kontrolü gibi işlemlerde aksama olacağını, bu nedenle gecikmeler yaşanabileceğini duyurdu.
Polis sendikaları, Belçika hükümetinin 20 yıldır düzgün bir maaş artışı yapmadığı, ayrıca polislere erken emeklilik imkanı veren yasayı iptal etmek istediği gerekçesiyle bir süredir çeşitli eylemler düzenliyor.
Belçika'daki polisler şu andaki yasayla belirli koşullar altında 58 yaşında emekli olabiliyor. Sendikalar 2030'dan itibaren polislerin en erken 63 yaşında emekli olabileceğini, hükümetin sendikalarla anlaşma yapmadan böyle bir uygulamaya gittiğini belirtiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.