Dolar
18.20
Euro
18.18
Altın
1,698.32
ETH/USDT
1,561.70
BTC/USDT
19,990.00
BIST 100
3,167.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu toplantılarının ardından basın toplantısı düzenliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Nurdağı - Gaziantep Yolu Temel Atma Töreni'nde konuşuyor.
logo
Dünya

Belçika'da en sıcak ağustos ayı bu yıl yaşandı

Belçika'da hava sıcaklığının ölçülmeye başlandığı 1833'ten bu yana en sıcak ağustos ayı, bu yıl kayıtlara geçti.

Ömer Tuğrul Çam   | 01.09.2022
Belçika'da en sıcak ağustos ayı bu yıl yaşandı

Brüksel

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsünün verilerine göre, geçen ay ortalama hava sıcaklığı 21,4 derece ölçüldü.

Ağustos boyunca en düşük sıcaklık 9,7 derece, en yüksek sıcaklık ise 32,5 derece oldu.

Ağustos ayının genel ortalaması daha önce 18,4 dereceydi. Ağustos ayı için son sıcaklık rekoru 21,2 derece ile 1997'de kaydedilmişti.

Bu yılın ağustos ayı, aynı zamanda 1991'den sonra ölçülmüş en kurak ikinci ağustos olarak kayıtlara geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Yeşil pasaportların geçerlilik süresini uzatma işlemleri başladı
Yargıtay Başkanı Akarca: Türk yargısı Anayasamızın koruduğu temel hak ve özgürlükler konusunda duyarlıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AİHM kararlarında adil değildir, konu Türkiye olunca siyasi karar verir
Bakan Karaismailoğlu, Gaziray'ın ilk test sürüşüne katıldı

Benzer haberler

İngiltere'de konut fiyatları ağustosta yıllık yüzde 10 arttı

İngiltere'de konut fiyatları ağustosta yıllık yüzde 10 arttı

Belçika'da en sıcak ağustos ayı bu yıl yaşandı

Belçika, enerji krizine yönelik yeni tedbirler aldı

Avro Bölgesi'nde enflasyon ağustosta rekor kırdı

Avro Bölgesi'nde enflasyon ağustosta rekor kırdı
Bakan Dönmez: Temmuz yenilenebilirde rekorların ayı oldu

Bakan Dönmez: Temmuz yenilenebilirde rekorların ayı oldu
Almanya'da yıllık enflasyon tekrar yükselişte

Almanya'da yıllık enflasyon tekrar yükselişte
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet