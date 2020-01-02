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Dünya

Belçika mahkemesi Puigdemont'un tutuklanması kararını askıya aldı

Belçika mahkemesi, eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Puigdemont'un tutuklanma ve İspanya'ya iadesi kararını, Avrupa Parlamentosundan mazbatasını almasının ardından askıya aldı.

Yusuf Hatip   | 02.01.2020
Belçika mahkemesi Puigdemont'un tutuklanması kararını askıya aldı

Brüksel

Carles Puigdemont, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, diğer tutuklu Katalan lider Oriol Junqueras'ın da serbest bırakılıp Avrupa parlamenteri görevini icra etmesinin önünün açılmasını istedi.

Belçika yargısının kendi dokunulmazlığını tanıdığını duyuran Puigdemont, mahkemenin kendisi hakkındaki tutuklama ve iade kararını dondurduğunu bildirdi.

Puigdemont, İspanya hükümetinin de Belçika mahkemesinin kararını takip etmesi ve hukuka uyması çağrısında bulundu.

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