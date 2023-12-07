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Dünya

Belçika, Gazze'ye ilk insani yardım sevkiyatını yaptı

Belçika, Gazze'ye uyku tulumları ve hijyen kitlerinden oluşan ilk insani yardım malzemelerini yola çıkardı.

Selen Valente Rasquinho  | 07.12.2023 - Güncelleme : 07.12.2023
Belçika, Gazze'ye ilk insani yardım sevkiyatını yaptı

Brüksel

Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ülkesinin Gazze'ye gönderdiği insani yardım malzemelerinin Ostende Havaalanı'ndan yola çıktığını duyurdu.

Lahbib, Gazze'deki durumun ciddiyetine değinerek, ülkesinin yardımda kararlı olduğunu vurguladı.

İlk sevkiyatın yapıldığı kargo uçağına uyku tulumları ve hijyen kitlerinin yüklendiği öğrenildi.


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