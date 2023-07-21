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Dünya

Belçika Anayasa Mahkemesinden İslami kuruluşlar lehine karar

Belçika Anayasa Mahkemesi, Belçika'nın Flaman Bölgesi'nde ibadethanelere yurt dışından finansman yasağını içeren kararnamenin iptali için yapılan başvuruyu haklı buldu.

Ömer Tuğrul Çam  | 21.07.2023 - Güncelleme : 21.07.2023
Belçika Anayasa Mahkemesinden İslami kuruluşlar lehine karar

Brüksel

Belçika'daki federal yapılardan olan Flaman Bölgesi'nde 22 Ekim 2021'de "yerel dini toplulukların tanınmasını, dini kurumların yükümlülüklerini ve bu yükümlülüklerin izlenmesini düzenleyen ve tanınan ibadethanelerin maddi örgütlenmesi ve işleyişine ilişkin 7 Mayıs 2004 tarihli kararnameyi değiştiren" bir kararname çıkarıldı.

Belçika Diyanet Vakfı, Belçika Arnavut Camileri Birliği, Belçika İslam Federasyonu ve Belçika Müslümanları Birliği tarafından temsil edilen Belçika İslam Koordinasyon Kurulu,
kararnameye karşı Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Anayasa Mahkemesi, 20 Temmuz 2023 tarihli kararında "din özgürlüğünün ihlal edildiği" gerekçesiyle başvuruyu haklı bularak kararnamenin bazı maddelerini iptal etti.

Mahkeme, ibadethanelere yurt dışından doğrudan veya dolaylı olarak destek veya finansman sağlanmasını yasaklayan Flaman Bölgesi kararnamesinin Anayasa'ya, din ve ibadet özgürlüğüne aykırı olduğuna hükmetti.

Mahkemenin kararında, yurt dışından gelen finansman ve desteğin yerel dini toplulukların bağımsızlığını baltalayacağına yönelik hükmün yeterince açık olmadığı, bunun "ibadet özgürlüğüne orantısız müdahale olduğu" belirtildi.

Belçika İslam Koordinasyon Kurulu, Anayasa Mahkemesinin kararını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Konuyla ilgili açıklamada, Belçika İslam Koordinasyon Kurulu tarafından temsil edilen Belçika Müslüman Toplumunun din özgürlüğüne, hukukun üstünlüğüne ve demokratik bir devlette yürürlükte olan kurallara saygı gösteren bu karardan memnuniyet duyduğu aktarıldı.

Flaman Bölgesi hükümetinin 2021'deki kararnamesi, ibadethanelere ülke dışından finansman sağlanmasına yasak getiriyordu. Bu yasak, camilerde görevli imamların maaşlarının ödenmesini de kapsıyordu.

Kararla birlikte dini kurumların ve ibadethanelerin yurt dışından şeffaf bir şekilde finanse edilebilmesinin önü açılmış oldu.

Kararname çıktığından bu yana Belçika Diyanet Vakfına bağlı camilerin tanınması ve imamların maaşlarının ödenmesi konusunda sorunlar yaşanıyordu.

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