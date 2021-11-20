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Dünya

Belarus'tan AB topraklarına göçmen akışı devam ediyor

Belarus’un Avrupa Birliği (AB) ile olan sınırından Avrupa’ya göç arayışındaki kişilerin Polonya, Litvanya ve Letonya sınırlarına geçiş çabaları sürerken, bu devletlerin güvenlik güçlerinin, söz konusu grupları geri ittiği bildirildi.

Ali Cura   | 20.11.2021
Belarus'tan AB topraklarına göçmen akışı devam ediyor Fotoğraf: Sefa Karacan - Anadolu Ajansı

Grodno

Belarus Devlet Sınır Komitesinden yapılan açıklamada, halihazırda Belarus’un AB ile sınırlarındaki durumun gergin olduğu vurgulandı.

Polonya, Litvanya ve Letonya’nın Belarus’a mültecileri şiddet yoluyla geri gönderme girişimlerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, "Litvanya güvenlik güçleri 140’dan fazla kişinin oluşturduğu 9 grubu, Polonya güvenlik güçleri ise yaklaşık 350 kişilik 12 grubu Belarus’a göndermeye çalıştı. Letonya yönünde ise 20 kişilik bir grubu zorla sınır dışı etmek için girişimde bulunuldu." ifadeleri kullanıldı.

Şu anda Belarus sınırı yakınında komşu ülkelerin topraklarında zor koşullarda kadın ve çocukları dahil olduğu 3 grup mültecinin olduğu aktarılan açıklamada, Polonya tarafında 110 kişiden fazla iki grup, Letonya ve Litvanya yönlerinde ise 30’ar kişiden oluşan bir grubun bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bütün bu insanlar Belarus’u daha fazla kalacak bir ülke olarak görmüyorlar, Belarus’a gönüllü olarak girmeyi reddediyorlar ve mülteci statüsü elde etmek için Avrupa'ya gidişi planlıyorlar.” ifadeleri kullanıldı.

Dışarda göçmen kalmadı

Öte yandan, Belarus'un Grodno şehrindeki sınır boyunda, çoğunluğu Irak'tan vize alarak Belarus'a gelen, Avrupa'ya göçme arayışıyla bu ülkeden de Polonya'ya geçmeye çalışan kişiler için sınır bölgesindeki lojistik merkezinde ayrılan kapalı alan genişletildi.

Çocuk ve kadınların da aralarında olduğu 2 bin civarındaki kişi daha geniş bir alanda yaşam alanına sahip olurken, önceki günlerde soğuk hava şartlarında dışarda kalan kimseler de içeri alındı. 

Gün içerisinde göçmenler için Belarus hükümeti ve halkının, gönüllü kuruluşlar vasıtasıyla insani yardımları da devam etti.

Belarus-Polonya sınırında 8 Kasım’dan bu yana, Avrupa’ya göçme arayışıyla çoğunluğu Irak ve Suriye'den gelerek Belarus üzerinden Polonya’ya geçmeye çalışan kişiler ormanlık alanda kendi kurdukları kampta ve sınır önünde bekleyişini sürdürüyordu. 

Bir süre önce bu kişiler sınır boyunda kurdukları kampı tamamen boşaltarak, Belarus hükümetinin bölgedeki hazırladığı kapalı alana geçmişti.

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