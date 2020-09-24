Euro
8.95
Dolar
7.68
BIST 100
1,103.82
Altın
1,853.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gaziantep’te “TEKNOFEST 2020”nin açılış töreni “Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı”
logo
Dünya

Belarus’taki protestolarda 364 kişi gözaltına alındı

Belarus’ta Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun yemin ederek görevine başlamasını protesto etmek için ülke genelinde dün yapılan izinsiz gösterilerde 364 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ali Cura   | 24.09.2020
Belarus’taki protestolarda 364 kişi gözaltına alındı

Minsk

Belarus'ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri yine protesto edildi

Belarus’ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerini protesto etmek için ülke genelinde gösteriler düzenlendi. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun gün içinde yemin ederek görevine başlamasından sonra, bir sosyal medya hesabından yapılan çağrı üzerine göstericiler akşam ülke genelinde meydanlara çıktı. Başkent Minsk’te bazı caddeleri kapatan polis, Stella Meydanı’nda toplanan göstericileri eylemlerin başlamasından bu yana ilk defa tazyikli su ile müdahalede bulunarak dağıttı. Polis dağılmayan protestocuları gözaltına aldı. ( Stringer - Anadolu Ajansı )

Belarus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Çemodanova yaptığı açıklamada, dün akşam ülke genelinde 59 bölgede gerçekleştirilen izinsiz gösterilere 5 bine yakın protestocunun katıldığını belirtti.

Protestoların agresif hale geldiğini ve göstericilerin güvenlik güçleriyle açıkça çatışmaya girdiğini söyleyen Çemodanova, polise fiziki olarak zarar vermek için taş ve diğer sert maddeler atıldığını ifade etti.

Polis ile çatışmalara genç grupların giriştiğine dikkati çeken Çemodanova, güvenlik güçlerinden yaralananların olduğunu bildirdi.

Başkent Minsk’teki gösterilerde protestocuların küçük gruplar halinde yollara çıkarak, bazılarının da otomobili ile trafik akışını engellediğini aktaran Çemodanova, yasal ihlalleri engellemek için polisin özel araç ve ekipman kullandığını söyledi.

Vitebsk şehrinde ise sosyal medya uygulaması Telegram üzerinden organize olarak protestocuların polise karşı koyduğunu belirten Çemodanova, kimliği belirlenmeyen kişilerin bir kavşağa sivri uçlu metaller saçtığını aktardı.

Güvenlik güçlerinin düzeni ve güvenliği sağlamak için gereken önlemleri aldığını kaydeden Çemodanova, "Dün yapılan izinsiz gösterilerde yasaları ihlal eden 364 kişi gözaltına alındı. Bunların 252’si Minsk'te bulunuyor. Mahkemeye çıkıncaya kadar 320 kişi gözaltında kalmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protestolar başlamıştı. Protestocular, yeni seçimin yanı sıra ülkede anayasa değişikliği talebinde bulunuyor.

Belarus’ta 1994'ten bu yana 5 defa art arda cumhurbaşkanı seçilen Lukaşenko, kazandığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra dün yemin ederek görevine başlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da son 24 saatte 2 bin 143 Kovid-19 vakası tespit edildi
İsrail'de karantina kararının ardından 100 binden fazla kişi işsiz kaldı
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
'Her düğünü bir cenaze ile gölgelemeyelim artık'
'Doktorlara 'Ölüyorum, beni kurtarın' diye yalvardım'

Benzer haberler

Belarus’taki protestolarda 364 kişi gözaltına alındı

Belarus’taki protestolarda 364 kişi gözaltına alındı

Tokat'ta FETÖ'nün mütevelli grubuna yönelik soruşturmada 15 şüpheli yakalandı

AB: Lukaşenko'nun meşruiyeti bulunmamaktadır

ABD Lukaşenko'yu Belarus'un seçilmiş lideri olarak tanımayacak

ABD Lukaşenko'yu Belarus'un seçilmiş lideri olarak tanımayacak

Polonya, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun meşruiyetini tanımıyor

Polonya, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun meşruiyetini tanımıyor
Almanya, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun meşruiyetini tanımıyor

Almanya, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun meşruiyetini tanımıyor