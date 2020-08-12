Euro
8.64
Dolar
7.33
BIST 100
1,114.18
Altın
1,915.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Belarus’ta seçim sonuçlarını protestolar devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko’nun kazanmasının ardından başkent Minsk başta olmak üzere ülkenin farklı şehirlerinde protestolar 4. gününde devam ediyor.

Ali Cura   | 12.08.2020
Belarus’ta seçim sonuçlarını protestolar devam ediyor Fotoğraf: AA Arşiv

Minsk

Belarus’ta kesin olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko’nun kazanmasını protesto etmek için göstericiler yine eylemlere başladı.

Başkent Minsk başta olmak üzere ülkenin farklı şehirlerinde protestolar 4. gününde devam ediyor.

Önceki gösterilerde polisin sert müdahalesine tepki olarak şehrin farklı yerlerinde caddelerde kadınlar çiçekler ile zincir yaparak eylemler düzenledi.

Aynı eylemi Minsk’te yaklaşık 200 sağlık çalışanı da gerçekleştirirken, bu tarz eylem Brest, Vitebsk, Gomel ve Grodno şehirlerinde de yayıldı.

Polis, eylemcilere müdahale etmedi.

Muhalifler, sosyal medyadan "akşam saatinde tekrar şehir meydanlarında toplanma" çağrısı yaptı.

Öte yandan Minsk merkezindeki bazı cadde, metro istasyonu ve alışveriş merkezlerinin güvenlik gerekçesiyle kapatılması kararı alındı.

Güvenlik güçleri, şehrin pek çok yerinde sıkı önlem aldı. Bazı göstericiler caddelerde trafiğin akışını engellemeye çalıştı. Zaman zaman güvenlik güçleri ile karşı karşıya gelen bazı protestocular gözaltına alındı.

Belarus-1 devlet televizyon kanalı, "gösterilerde provokatörlük yaptığı" iddia edilen ve yakalanan bazı Rusya ve Ukrayna vatandaşlarının görüntülerini yayınladı.

Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Merkez Seçim Komisyonunun açıkladığı kesin olmayan sonuca göre, mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko yüzde 80 oy alarak seçimin galibi olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 371'e yükseldi
Türkiye'de Kovid-19'da 67 bin 237 ile en yüksek günlük test sayısına ulaşıldı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Bakan Koca: Önerimiz yüz yüze eğitimin en az bir ay başlatılmaması
Alman Hükümeti artan yeni Kovid-19 vakalarından endişe duyuyor

Benzer haberler

Belarus’ta seçim sonuçlarını protestolar devam ediyor

Belarus’ta seçim sonuçlarını protestolar devam ediyor

Belarus’taki protestoların üçüncü gününde 1000’den fazla kişi gözaltına alındı

Belarus’ta seçimin kazananı Rusya

Belarus: Protestoların arka planını anlatmak için tüm yabancı ortaklarla diyaloğa hazırız

Belarus: Protestoların arka planını anlatmak için tüm yabancı ortaklarla diyaloğa hazırız
AB Belarus ile ilişkilerini gözden geçirecek

AB Belarus ile ilişkilerini gözden geçirecek
Almanya'dan Belarus'a protestolarda gözaltına alınanların serbest bırakılması çağrısı

Almanya'dan Belarus'a protestolarda gözaltına alınanların serbest bırakılması çağrısı