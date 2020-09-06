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Dünya

Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını protestolar devam ediyor

Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını protesto etmek isteyen göstericiler Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınındaki meydanda toplanmaya başladı.

Ali Cura   | 06.09.2020
Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını protestolar devam ediyor

Minsk

Sosyal medya hesaplarından yapılan duyuru üzerine protestocular, başkent Minsk’te hükümet binası önündeki Bağımsızlık Meydanı'na doğru hareket etti. 

Gruplar halinde ellerinde Belarus’un 1995 öncesindeki beyaz-kırmızı-beyaz bayrakları ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko aleyhinde slogan atarak şehir merkezine doğru yürüyen protestocular zaman zaman yoğun güvenlik önlemi alan polisin müdahalesi ile karşılaştı. Polise karşı koyan protestocular gözaltına alındı.

Cumhuriyet Sarayı ve Stella Anıtı önünde askerler dikenli tel çevirerek önlem aldı.

Protestolar başlamadan Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde askeri zırhlı araçlarla sıkı tedbirler alındığı görüldü.

Bağımsızlık Caddesi üzerinden Bağımsızlık Meydanı’na yürüyen göstericilerin polis tarafından engellenmesi üzerine binlerce kişiden oluşan kalabalık Stella Meydanı’na doğru ilerledi. Protestocular Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bulunan Stella Meydanı'nda toplanmaya başladı.

Polonya sınırında bulunan Grodno şehri başta olmak üzere ülkenin diğer önemli şehirlerinde de protestolar düzenlendi.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto gösterileri başlamıştı. Protestocular yeni seçimin yanı sıra ülkede anayasa değişikliği talebinde bulunmuşlardı.

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