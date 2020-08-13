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Dünya

Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına yönelik protestolar sürüyor

Başkent Minsk başta olmak üzere ülkenin farklı şehirlerinde izinsiz protesto gösterileri 5'inci gününde sürdü.

Dmitri Chirciu   | 13.08.2020
Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına yönelik protestolar sürüyor

Minsk

Belarus’ta kesin olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko’nun kazanması nedeniyle başlayan protesto gösterileri devam ediyor.

Başkent Minsk başta olmak üzere ülkenin farklı şehirlerinde izinsiz protesto gösterileri 5'inci gününde sürdü.

Muhaliflerin, sosyal medyadan yaptığı çağrıyla önceki gösterilerde polisin sert müdahalesine tepki gösteren bazı devlet işletmesi çalışanları iş bırakma eylemi yaptı.

Minsk ve diğer kentlerdeki caddelerde kadınlar, protesto gösterileri çerçevesinde çiçeklerle yürüyüş düzenledi. Bazı sağlık çalışanları da bu protestolara destek verdi.

Şehirlerde sıkı önlem alan güvenlik güçleri, protestoculara müdahale etmedi.

Belarus'taki Avrupa Birliği Temsilcisi Dirk Schuebel, İsveç'in Minsk Büyükelçisi Christina Johannesson, Japonya'nın Minsk Büyükelçisi Hiroki Tokunaga, Puşkin Meydanı'nda protestolarda hayatını kaybeden gösterici anısına çiçek bıraktı.

Lukaşenko yüzde 80 oy alarak seçimin galibi olmuştu

Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Merkez Seçim Komisyonunun açıkladığı kesin olmayan sonuca göre, mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko yüzde 80 oy alarak seçimin galibi olmuştu.

Açıklamanın ardından "seçimin hileli yapıldığını" iddia eden göstericiler, sokaklara çıkarak protesto gösterilerine başlamış, 4 gün üst üste ülke genelinde eylemler yapmışlardı.

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