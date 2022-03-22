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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın mensuplarının sorularını cevaplıyor.
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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Belarus-Polonya sınırındaki göçmen kampı kapandı

Belarus-Polonya sınırında Avrupa’ya göçme arayışındaki kişilerin beklediği kampın kapatıldığı bildirildi.

Ali Cura   | 22.03.2022
Belarus-Polonya sınırındaki göçmen kampı kapandı

Minsk

Belarus Devlet Sınır Komitesinden yapılan açıklamada, Belarus’un Grodno şehrinde Bruzgi sınır bölgesinde, çoğunluğu Irak’tan Belarus’a gelerek Polonya’ya geçmeye çalışanlar için hükümetin kampa dönüştürdüğü lojistik merkezde hiç kimsenin kalmadığı belirtildi.

Göçmenlerin kamptan ayrıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, Uluslararası Göç Örgütünün yardım programı çerçevesinde 98 kişinin de gece yarısı tahliye uçağıyla Minsk’ten Irak’ın Erbil şehrine gittiği ifade edildi.

Kalan kimselerin ise istekleri doğrultusunda geçici olarak otel ve sanatoryumlara yerleştirildiği belirtilen açıklamada, bu kimselerin de ülkelerine dönmek için yapılacak diğer uçuş organizasyonunu bekleyeceği aktarıldı. Açıklamada, “Mültecilerin ülkelerine dönme kararlarını büyük ölçüde, beklemenin anlamsızlığının farkına varmaları ve Avrupa Birliği ülkelerinin sorunlarını çözme konusundaki kayıtsızlıkları belirlemektedir.” ifadeleri kullanıldı.

Belarus-Polonya sınırında göçmen krizi

Belarus-Polonya sınırında geçen yıl 8 Kasım’dan itibaren Avrupa’ya göçme arayışıyla çoğunluğu Irak ve Suriye'den gelerek Belarus üzerinden Polonya’ya geçmeye çalışan 2 bin civarındaki kişi, ormanlık alanda kendi kurdukları kampta ve sınır önünde bir süre beklemişlerdi.

Daha sonra bu kişiler, sınır boyunda kurdukları kampı tamamen boşaltarak Belarus hükümetinin Bruzgi sınır bölgesinde hazırladığı lojistik merkezde bulunan kapalı alana geçmişti.

Kampta bulunanların çoğunluğu tahliye seferleriyle Irak’a geri dönmüştü.

Göçmen krizi nedeniyle Belarus ile Avrupa Birliği (AB) arasında gerginlik yaşanmış, Belarus’a “Avrupa’ya göç hareketini organize ettiği” gerekçesiyle yaptırımlar getirilmişti.

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