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Dünya

Belarus-Polonya sınırında AB'ye geçmeye çalışanlara sert müdahale

Belarus-Polonya sınırında Avrupa'ya göç arayışındaki kişilerin Avrupa Birliği (AB) sınırlarından geri itildiği, silahsız bu gruplara karşı patlayıcı maddelerin kullanılmasına devam edildiği bildirildi.

Ali Cura   | 23.11.2021
Belarus-Polonya sınırında AB'ye geçmeye çalışanlara sert müdahale

Grodno

Belarus Devlet Sınır Komitesinden bir video paylaşımı ile yapılan açıklamada, gece yarısı bir grubun Polonya sınırında Belarus topraklarına gitmeyi reddettiği, Polonya sınır tellerinin yanında kaldığı ve Polonya topraklarına sığındığı aktarıldı.

Açıklamada, "Polonya askerleri, sığınmacıları dağıtmak için sınır hattından Belarus topraklarına patlayıcı madde attı ve göz yaşartıcı gaz kullandı." ifadeleri kullanıldı.

Bu tür eylemlerin sığınmacıların tepkisini artırdığı ve sınırda provokasyon için ön koşullar oluşturduğu vurgulanan açıklamada, "Polonya'nın sınırda silahsız insanlara karşı özel teçhizat kullanması ilk kez olmuyor. Polonya tarafının patlayıcı maddeleri, ses bombaları, tazyikli su ve gaz kullanımı uluslararası hukuku ihlal ediyor ve savunmasız mülteci gruplarına karşı doğrudan saldırı teşkil ediyor." ifadelerine yer verildi.

Göçmenler için askeri banyo kuruluyor

Öte yandan, Belarus yönetiminin Bruzgi sınır noktasında geçici yerleşim yeri olarak ayırdığı lojistik merkezindeki kapalı alanda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 2 bin civarındaki kişinin bekleyişi sürüyor.

Her geçen gün şartların zorlaştığı alandaki hijyen sorununa yönelik Belarus ordusu merkeze yakın bölgedeki ormanda askeri banyo inşaatına başladı.

Belarus ordusu, Belarus Kızılhaçı ve yardım kuruluşlarının göçmenlere yemek yardımı esnasında şampuan ve sabun bulunan yardım paketleri de dağıtıldı.

Avrupa Komisyonu teknik uzman heyeti, göçmenlerin bulunduğu alanda incelemelerde bulundu. Yetkililerden de bilgi alan heyet, basına açıklama yapmadan bölgeden ayrıldı.

Sabah saatlerinde kar yağmasıyla merkez dışında çocuklar kar topu oynayarak vakit geçirdi.

Merkezin yanında, çalışmaya başlayacak askeri araçların içinde habercilerin ihtiyacını giderecek bir basın merkezi kuruldu.

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