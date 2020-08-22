Euro
8.68
Dolar
7.35
BIST 100
1,109.88
Altın
1,939.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: İç işlerimize açıkça müdahale ediyorlar

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinde kendisine karşı protestoların komşu ülkelerden organize edildiğini öne sürerek, "Egemen devletimizin iç işlerine açıkça dışardan müdahale ediyorlar." dedi.

Ali Cura   | 22.08.2020
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: İç işlerimize açıkça müdahale ediyorlar

Minsk

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Polonya sınırında bulunan Grodno bölgesinde askeri birlikleri ziyaret ettikten sonra, şehir meydanında düzenlenen mitingde taraftarlarına seslendi.

Ülkede cumhurbaşkanlığı seçimini kazandıktan sonra kendisine karşı protestoları organize edenlerin sınır ötesinde, komşu ülkelerde olduğunu ileri süren Lukaşenko, "Onları uyarmak istiyorum. Bu sınır sadece bizim değil, Birlik Devleti (Belarus-Rusya) ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünün de sınırıdır. Cevap çok uygun olacak. Belarus'a saygısızlık yapılmasına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Ülkenin batı sınırının tehdit altında olduğunu söyleyen Lukaşenko, "Batı sınırında huzursuzluk var, tehdit ediyorlar, egemen devletimizin iç işlerine açıkça dışardan müdahale ediyorlar." dedi.

Sosyal medyada gösterilerde polisin protestoculara karşı sert müdahalesine yönelik dolaşan fotoğrafların yüzde 60’ının sahte olduğunu kaydeden Lukaşenko, bu olaylar nedeniyle polislere yönelik baskı yapıldığını hatırlattı. Lukaşenko, "Hata yapmış olsalar da onları affedin." ifadesini kullandı.

Ayrıca Lukaşenko, Grodno’daki devlet fabrikalarında iş bırakma eylemleri yapılması halinde fabrikaların geçici olarak kapatılması talimatı verdi.

Bu arada İçişleri Bakanlığı Basın Servisinden yapılan açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra yapılan protesto gösterilerini finanse eden bir kişinin gözaltına alındığını duyuruldu.

Lukaşenko karşıtı protesto gösterileri devam etti

Başkent Minsk’te Cumhurbaşkanı Lukaşenko karşıtı eylemler düzenlendi. Beyaz kıyafetler giyen yüzlerce kadın bir araya gelerek ellerinde çiçek ile Minsk sokaklarında zincir eylemi yaptı. Kadınlar, ellerinde beyaz-kırmızı-beyaz renkli eski Belarus bayrakları ile Minsk’in ana caddelerinde dolaştı. Polis göstericilere müdahale etmedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 126 kişi hayatını kaybetti
Belçika'da Kovid-19 vakaları düşüşte
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 23 milyon 130 bini geçti
Kovid-19 salgınında son 24 saatte Çin'de 22, Güney Kore'de 332 vakaya rastlandı
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1054 kişi öldü

Benzer haberler

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: İç işlerimize açıkça müdahale ediyorlar

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: İç işlerimize açıkça müdahale ediyorlar

Belarus'ta Lukaşenko karşıtları ve taraftarları gösteri düzenledi

Putin, Rusya Güvenlik Konseyinde Belarus'taki durumu görüştü

Belarus'ta Lukaşenko karşıtı protestolar 12. gününde

Belarus'ta Lukaşenko karşıtı protestolar 12. gününde
ABD, Belarus'ta seçimlerden sonra yaşananları kınadı

ABD, Belarus'ta seçimlerden sonra yaşananları kınadı

AGİT Dönem Başkanı Edi Rama'dan "Belarus" paylaşımı

AGİT Dönem Başkanı Edi Rama'dan "Belarus" paylaşımı