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Dünya

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: Anayasa değişikliği çalışmaları devam ediyor

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, ülkede yeni anayasa değişikliğiyle ilgili çalışmaların yoğunlaşacağını söyledi.

Ali Cura   | 19.08.2020
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: Anayasa değişikliği çalışmaları devam ediyor

Minsk

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Güvenlik Konseyi ile yaptığı toplantıda, seçimleri kazanmasından sonra kendisine yönelik ülkedeki protestolar ve anayasa değişikliği talepleri ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Belarus’ta değişim isteyenlerin bunu yasalar çerçevesinde yapması gerektiğini vurgulayan Lukaşenko, “Değişiklikler anayasada yazılı olmalıdır. Anayasa değişikliği için çalışmalar devam ediyor ve yoğunlaşacak.” dedi.

Lukaşenko, halk tarafından desteklenmesi halinde anayasanın kabul edileceğini de kaydetti.

Batılı devletlerin açık bir şekilde Belarus’taki protestoculara nakit para yardımı göndererek destek olduğunu ileri süren Lukaşenko, bu devletlerin ülkedeki protestolarla ilgili toplantı yapmalarına da tepki gösterdi.

Lukaşenko, “Batılı devletlere şunu tavsiye ederim. Bize parmaklarını uzatmadan önce toplantılarının gündemine Fransa’daki ‘sarı yelekliler’ konusunu ve ABD’deki korkunç protestoları alsınlar. Her şeyden önce Almanya ve Avrupa’nın diğer ülkelerindeki yeni tip koronavirüs izolasyonlarına karşı protestolara baksınlar.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Lukaşenko, eski Cumhurbaşkanı adayı Svetlana Tikhanovskaya’nın “yönetimi devralma koordinasyon kurulu” oluşturmasının da yasalara aykırı olduğunu savundu.

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun kazanması üzerine ülkede protesto gösterileri başlamıştı.

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