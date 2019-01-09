beIN Sports Mısır'da tekrar yayında

KAHİRE

Katar merkezli beIN Sports, 24 saat süren kesintinin ardından Mısır’da tekrar yayına başladı.

Mısır Uydu Kanalları Şirketi (CNE) Müdürü Muhammed Ahmedeyn yaptığı açıklamada, beIN Sports yetkilileri ile yapılan görüşmelerden sonuç alındığı ve yayınların tekrar başladığını duyurdu.

Ahmedeyn açıklamasında, iki taraf arasındaki anlaşmazlığın ticari bazı görüş ayrılıkları ve Mısır uydu şirketi Nilesat yönetimi ile yaşanan bazı sıkıntılardan kaynaklandığını ifade etti.

Dün beIN Sports'un internet sayfasında yer alan açıklamada, CNE şirketiyle anlaşma şartlarında bir sonuca varılamaması nedeniyle bugünden itibaren grubun kanallarının Mısır'da yayınlarına devam edemeyeceği belirtilmişti.

Mısırlılar 2018 Rusya Dünya Kupası maçlarının tamamını beIN Sports üzerinden izlemiş, Mısır devlet televizyon kanalları maçları yayınlamak istemiş ancak yayınlayamamıştı.

Muhabir: Aydoğan Kalabalık