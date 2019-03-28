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Dünya

BBC yalan haber yaptığını kabul edip özür diledi

BBC, Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile ABD Başkanı Trump arasındaki toplantının uzatılması için 400 bin dolar ödendiği yönündeki haberin yalan olduğunu kabul ederek Ukrayna liderinden özür diledi.

Hasan Esen   | 28.03.2019
BBC yalan haber yaptığını kabul edip özür diledi

Londra

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, yaptığı bir yalan haber nedeniyle Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'dan özür dileyip neden olunan zararın tazminini kabul etti.

BBC'den yapılan açıklamada, geçen yılın mayıs yayında yayımlanan bir haberde, Poroşenko ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki bir toplantının uzatılması için 400 bin dolar ödendiğinin iddia edildiği hatırlatıldı.

Ödemenin Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'e yapıldığı belirtilen haberin daha sonra BBC'nin internet sitesinden kaldırıldığı vurgulanan açıklamada, "Haziran 2017'deki toplantı ile ilgili iddia doğru değildi." ifadesi kullanıldı.

Konuyla ilgili haberin BBC'nin İngiltere'deki bir haber bülteninde de yayımlandığı aktarılan açıklamada, "Sayın Poroşenko'dan neden olunan sıkıntı dolaysıyla özür dileriz. Tazminat ve mahkeme giderlerini ödemeyi de kabul ettik." ifadesine yer verildi.


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