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Dünya

BBC World Service, 130 çalışanını işten çıkaracak

İngiliz medya kuruluşu BBC World Service, maliyetleri azaltmak amacıyla 130 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

Nuran Erkul Kaya  | 29.01.2025 - Güncelleme : 29.01.2025
BBC World Service, 130 çalışanını işten çıkaracak

Londra

Kuruluşun açıklamasında, küresel medya dünyası giderek daha rekabetçi hale geldiği ve tasarruf ihtiyacının arttığı kaydedildi.

Açıklamada, BBC'nin gelecek finansal yılda ihtiyaç duyduğu 6 milyon sterlin tasarrufu sağlayabilmesi için yaklaşık 130 pozisyonun azaltılması gerektiği belirtildi.

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