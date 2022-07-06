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Dünya

Baykar'ın hediye ettiği Bayraktar TB2, Litvanya'ya teslim edildi

Baykar Teknoloji'nin Litvanya'ya ücretsiz verdiği Bayraktar TB2'nin teslim töreni yapıldı.

Selen Temizer   | 06.07.2022
Baykar'ın hediye ettiği Bayraktar TB2, Litvanya'ya teslim edildi

Brüksel

Siauliai Hava Üssü'nde düzenlenen törene Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, Ukrayna'nın Vilnius Büyükelçisi Petro Besta ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar katıldı.

Bayraktar, kampanyayı organize eden Laisves TV'ye yaptığı konuşmada, "Yüz binlerce Litvanyalının gönüllü olduğu bu kampanyadan çok etkilendik. Şirket olarak bir şeyler yapmak istedik. Bayraktar TB2'yi ücretsiz vermek, Litvanyalıların dayanışmasına katkıda bulunmak istedik." dedi.

Bayraktar'ın kendini pek çok platformda kanıtlamış yüksek teknolojiye sahip olduğunu ifade eden Bayraktar, gurur duyduğunu, Ukrayna'ya barış getirmesi ve ülkenin egemenliğini koruması için fayda sağlaması temennisinde bulundu.

Büyükelçi Besta da "Bu büyük kuşu gördüğümde şükran ve hayranlık hissediyorum." diyerek bunun hükümetler ya da büyük şirketler tarafından değil, sıradan halk sayesinde elde edilmiş olmasını "mucize" olarak niteledi.

Litvanya'nın Siauliai üssünde Ukrayna'ya gitmeyi bekleyen, Türkiye'nin ilk milli ve özgün SİHA'sı (Silahlı İnsansız Hava Aracı) Bayraktar TB2'nin üzerinde "Bayraktar’ın armağanıdır" yazıyor.

Litvanya halkı, Ukrayna için Bayraktar TB2 satın almak hedefiyle kampanya düzenlemiş, 3 gün içinde 6 milyon avro toplanmıştı. Baykar Teknoloji de bunun üzerine Bayraktar TB2’yi Litvanya’ya ücretsiz sağlayacaklarını duyurmuştu.

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