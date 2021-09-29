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Dünya

Baykar, Ukrayna'da İHA bakım ve eğitim merkezi inşa edecek

Ukrayna Savunma Bakanlığı ve Baykar arasında ortak insansız hava aracı (İHA) bakım ve eğitim merkezi inşa edilmesine ilişkin protokol imzalandı.

Talha Yavuz   | 29.09.2021
Baykar, Ukrayna'da İHA bakım ve eğitim merkezi inşa edecek

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, imza törenine Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar katıldı.

Törende konuşan Zelenskiy, bu anı uzun süredir beklediklerini ifade ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a projenin gerçekleşmesinde sunduğu katkılarından dolayı teşekkür etti.

Anlaşmaya göre, Baykar, Ukrayna Ordusuna ait Vasilkov bölgesinde İHA bakım, modernizasyon ve eğitim merkezi inşa edecek.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'den 2019'da 6 Bayraktar TB2 İHA ve 3 yer kontrol istasyonu satın almıştı. Temmuz ayında da 1 adet TB2 İHA kompleksi Ukrayna Deniz Kuvvetlerine sevk edilmişti.

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