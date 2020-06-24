Euro
7.71
Dolar
6.85
BIST 100
115,207.90
Altın
1,759.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Bayer, glifosatlı tarım ilacı için davacılara 10,9 milyar dolar ödeyecek

Bayer, yabani otlara karşı kullanılan glifosat maddesini içeren tarım ilacının kansere yol açtığı gerekçesiyle ABD'de hakkında açılan davalarda anlaşma yoluna gittiğini ve davacılara 10,9 milyar dolar ödeneceğini duyurdu.

Dilara Zengin,Bahattin Gönültaş   | 24.06.2020
Bayer, glifosatlı tarım ilacı için davacılara 10,9 milyar dolar ödeyecek

Washington

Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer'den yapılan açıklamada, yabani otlara karşı kullanılan Roundup isimli ilaçta bulunan glifosat maddesinin kansere yol açtığı iddiasıyla şirket hakkında ABD'de açılan davalardan vazgeçmeleri için davacıların yüzde 75'i ile anlaşıldığı bildirildi. 

10,9 milyar dolarlık ödeme karşılığında yaklaşık 125 bin davanın dörtte üçünün geri çekileceği belirtilen açıklamada, olası davalar için de 1,25 milyar dolar ayrılacağı kaydedildi.

Bayer, 2018'de ABD'li tarım şirketi Monsanto'yu 63 milyar dolara satın almasının ardından Monsanto'nun geliştirdiği Roundup isimli glifosat içeren zirai ilacın kanser oluşumunu tetikleyen önemli bir unsur olduğunu iddia edenlerin açtığı davalarda milyarlarca dolar para cezası ve tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Guatemala Ulusal Laboratuvarda çalışan 240 kişi Kovid-19'a yakalandı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 731'e yükseldi
Meclise 'pandemi timi' geliyor
Hollanda'da normalleşme sürecinde 3'üncü aşamada daha çok gevşetilmeye gidilecek

Benzer haberler

Bayer, glifosatlı tarım ilacı için davacılara 10,9 milyar dolar ödeyecek

Bayer, glifosatlı tarım ilacı için davacılara 10,9 milyar dolar ödeyecek

DSÖ, steroid ilacının Kovid-19'da hayatta kalma şansını arttırmasını memnuniyetle karşıladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Geri ödeme listesinde 8 bin 610 ilacımız var

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Geri ödeme listesinde 8 bin 610 ilacımız var
Bakan Varank: Kovid-19'a karşı kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı ürettik

Bakan Varank: Kovid-19'a karşı kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı ürettik
Zirai ilaçlar böceklerin geleceğini tehdit ediyor

Zirai ilaçlar böceklerin geleceğini tehdit ediyor