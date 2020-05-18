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Dünya

Batı Trakya'da camiler yeniden ibadete açıldı

Yunanistan’da, normalleşme süreci kapsamında cami ve kiliseler sosyal mesafe kurallarına uyulması şartı ile yeniden toplu ibadete açıldı.

Mehmet Hatipoğlu   | 18.05.2020
Batı Trakya'da camiler yeniden ibadete açıldı Fotoğraf: Mehmet Hatipoğlu / AA

Gümülcine

Yunanistan’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler çerçevesinde yaklaşık 2 aydan beri toplu ibadete ara verilen camilerin çoğu dün gece teravih namazından itibaren tekrar açıldı.

Kovid-19 tedbirlerine ilişkin yönetmelik uyarınca hazırlanan camilerde ramazanın 24. gününde ilk defa toplu teravih namazı kılındı.

Cami görevlileri, namaz kılınacak yerleri sosyal mesafe kuralına göre belirleyerek bantlarla işaretledi.

Camilerin girişinde dezenfektan, maske, galoş ve ayakkabıların konulacağı naylon poşetler bulunduruldu.

Batı Trakya Camileri Din Görevlileri Derneği Başkanı Sadık Sadık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların yeniden camilere kavuşmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Bu akşam teravih namazını tedbirler nedeniyle kısıtlı sayıda katılımla da olsa cemaatle kılacağız. Yaklaşan Kadir Gecesi’ni de camilerimizde geçireceğiz inşallah. Camilerimizde cemaatle namaz kılmayı özledik. Umudumuz odur ki en kısa zamanda ülkemiz ve dünya bu salgından kurtulur ve normal yaşantımıza geri döneriz” dedi.

Radikal Sol İttifak'ın (SYRİZA) İskeçe milletvekili Hüseyin Zeybek de camilerin yeniden toplu ibadete açılmasının azınlık Toplumu'nda buruk bir sevince neden olduğunu söyledi.

İnsanların salgına karşı mücadele kapsamında uygulanan tedbirler nedeniyle ramazanın büyük bölümünü evlerinde geçirmek zorunda kaldığını anlatan Zeybek, “Ancak tüm dünyayı tehdit eden Covid-19 salgınına karşı tedbir almak hepimizin sorumluluğu. Umarım yapılan tüm bu fedakarlıklar boşa gitmez ve bir an önce dünyamız daha sağlıklı ve güvenli bir hale gelir" diye konuştu.

Yunanistan’da Kovid-19 önlemleri çerçevesinde mart ortasından itibaren tüm dinlere ait ibadet yerlerinde toplu ibadetlere ara verilmişti.

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