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Dünya

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırısında 7 Filistinli yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucu 7 Filistinli yaralandı.

Safiye Karabacak   | 24.05.2021
Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırısında 7 Filistinli yaralandı

RAMALLAH

Selfit kentine bağlı Deyrastiya Belediye Başkanı Said Zeydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Itamar yerleşim biriminden gelen bir grup Yahudi'nin, Filistinlilere ait tarım alanlarının bulunduğu Vadi Gana bölgesinden büyükbaş hayvanlarla geçmeye çalıştığını belirtti.

Filistinlilerin Yahudi yerleşimcilere ait hayvanların narenciye tarlalarına zarar vereceği için geçişe engel olması üzerine taraflar arasında çatışma çıktığını söyleyen Zeydan, yerleşimcilerin Filistinlilere taş, sopa ve biber gazı ile saldırdığını ifade etti.

Olayda 7 Filistinlinin yaralandığını ve Selfit ve Kalkilya hastanelerine nakledildiğini kaydeden Zeydan, yaklaşık üç saat süren olayda İsrail askerlerinin de Yahudi yerleşimcilere koruma sağlamak için bölgeye geldiğini aktardı.

Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin raporlarına göre, Yahudi yerleşimciler son zamanlarda, hayvanlarını Filistinlilere ait tarım alanlarında otlatarak, mahsule zarar vermeye başladı.

Filistinli yetkililer, İsrail askerleri ile Yahudi yerleşimcilerin, Filistinlileri topraklarından çıkarmak amacıyla Batı Şeria'nın birçok bölgesinde benzer saldırılar düzenlediğini belirtiyor.

İsrail'in Gazze saldırıları

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi evinden olmuştu.

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