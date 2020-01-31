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Dünya

Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planına yönelik protestolar sürüyor: 48 yaralı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde, ABD'nin sözde barış planını protesto etmek için düzenlenen gösterilere müdahale eden İsrail askerleri, 48 Filistinliyi yaraladı.

Esat Fırat   | 31.01.2020
Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planına yönelik protestolar sürüyor: 48 yaralı Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/AA

Kudüs

Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planına yönelik protestolar sürüyor

Batı Şeria'nın Ramallah kenti batısında yer alan Bil'in beldesinde toplanan Filistinliler, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planını protesto etti. Bazı göstericiler, ayrım duvarını aşmaya çalıştı. ( Issam Rimawi - Anadolu Ajansı )

Batı Şeria'nın Tubas, Nablus, Kalkiliya, Eriha ve Ramallah kentlerinde düzenlenen gösterilerde ABD Başkanı Donald Trump'ın salı günü açıkladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak isimlendirdiği sözde barış planı protesto edildi.

İsrail askerleri, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atan göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti.

Filistinli göstericiler ise İsrail askerlerinin müdahalesine taş atarak ve lastik yakarak karşı koymaya çalıştı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki gösterilere müdahalesinde 48 Filistinlinin yaralandığı duyuruldu.

Açıklamada, yaralı Filistinlilerden 13'ünün tedavi için bölgedeki hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.


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