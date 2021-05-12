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Dünya

Batı Şeria'da düzenlenen cenaze törenlerinde İsrail'e öfke

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde İsrail askerleri tarafından şehit edilen 3 Filistinli için düzenlenen cenaze törenlerine binlerce kişi katıldı.

Esat Fırat   | 12.05.2021
Batı Şeria'da düzenlenen cenaze törenlerinde İsrail'e öfke

Kudüs

Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerindeki cenaze törenlerinde İsrail'e öfke vardı. Filistin bayrakları ve Filistinli gruplara ait flamaların taşındığı cenaze törenlerinde binlerce kişi İsrail karşıtı sloganlar attı.

Nablus kenti yakınlarındaki Zaatara askeri kontrol noktasında dün İsrail askerlerince "silahlı saldırı girişimi" iddiasıyla şehit edilen Ahmed Darağma için Nablus'a bağlı El-Leben beldesinde cenaze töreni düzenlendi.

El Halil'de bu sabah yaşanan olaylarda İsrail askerlerince şehit edilen 30 yaşındaki Hüseyin et-Titi de El-Fura Filistin Mülteci Kampı'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Tubas kentinde İsrail askerlerince şehit edilen 16 yaşındaki Filistinli Reşid Ebu Ara için de cenaze töreni yapıldı.

İsrail'in Filistin topraklarının tamamındaki saldırıları nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria da gergin günler yaşıyor.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail saldırılarında 14’ü çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 53 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının ise 320’ye çıktığı kaydedilmişti.

Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurmuştu. İsrail polisi, Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 6 kişinin öldüğünü, 200 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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