Dolar
29.78
Euro
32.63
Altın
2,060.23
ETH/USDT
2,373.30
BTC/USDT
45,254.00
BIST 100
7,536.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, Aruri'nin öldürülmesini protesto için greve gidildi

İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve arkadaşlarına yönelik Beyrut'taki suikastının ardından, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün pek çok bölgesinde genel greve gidildi.

Qais Omar Darwesh Omar, Halime Afra Aksoy  | 03.01.2024 - Güncelleme : 03.01.2024
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, Aruri'nin öldürülmesini protesto için greve gidildi Fotoğraf: Issam Rimawi - AA

Ramallah

Filistin direniş gruplarının çağrısıyla başlatılan grev kapsamında Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki tüm işyerleri ve kurumlar kapatıldı, şehir içi ulaşım durduruldu. Sokakların bomboş olduğu kentlerde herhangi bir ticari hareketlilik yaşanmıyor.

Filistinli grupların grev çağrısına katılacaklarını açıklayan bankalar da bugün kapılarını açmadı.

Filistin'deki ulusal ve İslami gruplar, dün Aruri'nin suikastla öldürülmesi üzerine Batı Şeria'da çarşamba günü genel grev ilan etmişti. Filistinli Gruplar Koordinasyon Komiteleri de çarşamba günü Aruri için yas ilan ederek "genel grev" yapılacağını duyurmuştu.

Aruri suikastı

Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi, Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak kabul edilen "Dahiye"de, İsrail'in insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda öldürülmüştü.

İsrail ile 8 Ekim'den bu yana çatışma halinde olan Hizbullah Hareketi, İsrail'in Aruri'ye yönelik suikast saldırısının karşılıksız kalmayacağı tehdidinde bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da 2023'te 102 milyon 594 bin kök Hint keneviri ve 47 ton 60 kilogram esrar ele geçirildi
Çankırı-Ankara kara yolunda sis etkili oluyor
Türkiye Sarıkamış şehitlerini anmak için tek yürek olacak
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlusunu Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi
1915 Çanakkale Köprüsü sis bulutuyla bütünleşti

Benzer haberler

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, Aruri'nin öldürülmesini protesto için greve gidildi

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, Aruri'nin öldürülmesini protesto için greve gidildi

Filistinliler, İsrail'in Filistinli esirlere yönelik uygulamalarını protesto etti

Trakya'da "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programları düzenlendi

İsrail askerleri Batı Şeria'daki bir benzin istasyonunda Filistinli çalışana saldırdı

İsrail askerleri Batı Şeria'daki bir benzin istasyonunda Filistinli çalışana saldırdı
BM: İsrail saldırılarında Batı Şeria'da son 18 yılda en çok Filistinli 2023'te öldürüldü

BM: İsrail saldırılarında Batı Şeria'da son 18 yılda en çok Filistinli 2023'te öldürüldü
UNICEF: Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 2023'te öldürülen çocuk sayısı eşi görülmemiş seviyede

UNICEF: Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 2023'te öldürülen çocuk sayısı eşi görülmemiş seviyede
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet