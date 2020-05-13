Euro
7.59
Dolar
6.97
BIST 100
100,723.00
Altın
1,711.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Batı Şeria çocuk şehidini son yolculuğuna uğurladı

İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da şehit ettiği 15 yaşındaki Filistinli Kaysiyye son yolculuğuna uğurlandı.

Esat Fırat   | 13.05.2020
Batı Şeria çocuk şehidini son yolculuğuna uğurladı Fotoğraf: Mamoun Wazwaz / AA

Kudüs

İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da şehit ettiği 15 yaşındaki Filistinli Zeyd Fazıl Kaysiyye son yolculuğuna uğurlandı.

Kaysiyye için Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Ez-Zahiriyye beldesinde cenaze töreni düzenlendi. Filistin bayrakları taşıyan binlerce kişinin katıldığı törende İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

El Halil'deki El-Fevvar Mülteci Kampı'ndan alınan Filistinli çocuğun naaşı, Ez-Zahiriyye beldesindeki camide kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında toprağa verildi.

İsrail askerlerinin sabah saatlerinde El-Fevvar Kampı'na düzenlediği baskına Filistinli gençler tepki göstermişti. İsrail askerlerinin Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiler kullanması üzerine 15 yaşındaki Kaysiyye hayatını kaybetmiş, 4 Filistinli ise yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
CANLI: Bakan Koca: Şu anki şartlarda salgın kontrol altında
Bulgaristan’da 2 ayın ardından OHAL sona erdi
ABD'de Kovid-19 ölümleri 83 bini aştı
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
Kovid-19 tedavisinde kullanılacak 'Remdesivir' için üretim anlaşması imzalandı

Benzer haberler

Batı Şeria çocuk şehidini son yolculuğuna uğurladı

Batı Şeria çocuk şehidini son yolculuğuna uğurladı

Filistinlilerin nüfusu Nekbe'den bu yana 9 kat arttı

İlhakı görüşmek için İsrail'e gelen Pompeo, Çin ve İran'ı hedef aldı

Gazze'de ramazan sofralarını süsleyen lezzet 'firik'

Gazze'de ramazan sofralarını süsleyen lezzet 'firik'
İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu şehit etti

İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu şehit etti
Filistin Alimler Birliğinden 'İsrail'le normalleşme propagandası yapan Arap kanallarını izlemek haramdır' fetvası

Filistin Alimler Birliğinden 'İsrail'le normalleşme propagandası yapan Arap kanallarını izlemek haramdır' fetvası