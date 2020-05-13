Batı Şeria çocuk şehidini son yolculuğuna uğurladı
İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da şehit ettiği 15 yaşındaki Filistinli Kaysiyye son yolculuğuna uğurlandı.
Kudüs
İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da şehit ettiği 15 yaşındaki Filistinli Zeyd Fazıl Kaysiyye son yolculuğuna uğurlandı.
Kaysiyye için Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Ez-Zahiriyye beldesinde cenaze töreni düzenlendi. Filistin bayrakları taşıyan binlerce kişinin katıldığı törende İsrail karşıtı sloganlar atıldı.
El Halil'deki El-Fevvar Mülteci Kampı'ndan alınan Filistinli çocuğun naaşı, Ez-Zahiriyye beldesindeki camide kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında toprağa verildi.
İsrail askerlerinin sabah saatlerinde El-Fevvar Kampı'na düzenlediği baskına Filistinli gençler tepki göstermişti. İsrail askerlerinin Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiler kullanması üzerine 15 yaşındaki Kaysiyye hayatını kaybetmiş, 4 Filistinli ise yaralanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.