Batı Afrika'nın turizm merkezi: Gambiya
Avrupalı turistler için çekim merkezi konumundaki Gambiya; kültürel ve tarihi zenginliği, deniz turizmi ve plajları, doğal ekosistemi ve farklı hayvan türlerine ev sahipliği yapmasının yanı sıra güvenli bir ülke olması nedeniyle de dikkati çekiyor.
Banjul
Afrika ana karasının en küçük ülkesi Gambiya; kültürel ve tarihi zenginliği, deniz turizmi ve plajları, doğal ekosistemi ve farklı hayvan türlerine ev sahipliği yapmasının yanı sıra güvenli bir ülke olması nedeniyle de özellikle Avrupalı turistler için çekim merkezi durumunda.
Afrika; doğal güzellikleri, tarihi mirası ve kültürel çeşitliliğiyle dünyanın en ilgi çeken turizm merkezlerinden biri olmaya devam ediyor. Kıtaya gelen turistler safari turlarına katılabiliyor, egzotik sahillerde denize giriyor, antik kentleri gezerken diğer taraftan modern şehir hayatını deneyimleyebiliyor.
Tanzanya'da Serengeti Milli Parkı, Mısır'da piramitler, Güney Afrika'da Masa Dağı; Marakeş, Kazablanka ve Fes gibi şehirleriyle ünlü Fas, Hint Okyanusu’nda bulunan Seyşeller ve Morityus turizm merkezlerinden sadece bazıları.
Ilıman iklim, doğal yaşam ve kültürel çeşitlilik
Atlas Okyanusu kıyısında yer alan Gambiya da yıl boyunca ılıman iklimi, doğal yaşamı ve kültürel çeşitliliğiyle turistlerin tercih ettiği yerlerin başında geliyor.
Şehir merkezine yakın olmasına rağmen vahşi yaşamda yürüyüş yapma imkanı sunan Bijilo Orman Parkı, maymunlarıyla ünlü.
Bakau bölgesinde yer alan Kachikally Timsah Havuzu, kutsal kabul edilen timsahlarıyla tanınıyor.
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Kunta Kinteh Adası, köle ticareti tarihine ışık tutan önemli bir nokta. Ada, eskiden kölelerin Avrupa’ya gönderilmeden önce tutulduğu bir merkez olarak biliniyor.
Doğal yaşamı keşfetmek isteyenler için ise Gambiya Nehri turları oldukça popüler. Ziyaretçiler, burada su aygırlarını ve çeşitli kuş türlerini gözlemleme şansı yakalıyor.
Serekunda Pazarı, yerel halkın günlük yaşamını gözlemlemek ve geleneksel el sanatlarını keşfetmek isteyenler için ideal bir durak.
Hükümetten teşvik programları
Gambiya hükümeti, turizmi ülkenin en önemli ekonomik kaynaklarından biri haline getirmek için çeşitli teşvik programları uyguluyor.
Son yıllarda altyapı yatırımları artırılarak yeni oteller ve tatil köyleri inşa edildi. Ülkeye gelen turist sayısında özellikle Avrupa’dan gelen ziyaretçilerin artışı dikkati çekiyor.
İngiltere, Hollanda ve Almanya’dan gelen turistler, sahil bölgelerinde konaklamayı tercih ediyor.
Turizm yetkilileri, sürdürülebilir turizmi teşvik etmek amacıyla ekoturizm projelerine odaklanıyor. Doğal alanların korunması ve yerel halkın turizm sektörüne entegrasyonu için yeni politikalar geliştiriliyor.
Avrupalı turistler Tina Miller, Tona Smith ve Dany Da Jong ile Gambiyalı tur rehberi Aliyu Jang ve turizm işletmecisi Hasan Dereli, Gambiya'nın turizm zenginliğiyle ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
İngiliz turist Miller, yılın birkaç ayını burada geçirdiğini dile getirerek "(Gambiya'da) Turizm açısından çok şey var. Kültürel geziler yapılabilir, ayrıca köle rotalarına gidilebilir. Burada 550'den fazla farklı kuş türü var. Onları görebiliyorsunuz ve çok yakından izleme şansınız oluyor." dedi.
"İnsanlar çok dost canlısı"
Köyleri ziyaret etmenin de güzel olduğunu belirten Miller, "Buradaki Tanji balıkçı köyü, görmek için harika bir yer. Timsahlar var, danslar var, pazarlar var, görebileceğiniz ve yapabileceğiniz birçok şey var. İnsanlar çok dost canlısı." ifadelerini kullandı.
Miller, buranın çok güvenli olduğunun altını çizerek İngiltere'de ocak, şubat ve mart aylarında havanın pek iç açıcı olmadığını ancak buradaki güneşli havanın güzel olduğunu söyledi.
Bir diğer İngiliz turist Tona Smith de "Son birkaç yıldır buraya geliyorum çünkü arkadaşım burada." diye konuştu.
İnsanların bazen biraz ısrarcı olabildiklerine işaret eden Smith, "Nazik ve uyumlu olursanız, açıklama yaparsanız evlerine sizi davet ederler, yemeklerini paylaşırlar ve her şeylerini açarlar. Burası inanılmaz, büyüleyici bir yer." değerlendirmesini yaptı.
Hollandalı turist Dany De Jong da buraya gelmesinin ilk nedeninin hava durumu, ikinci sebebinin ise Gambiya'nın güzel kültürü ve yemekleri olduğunu anlattı.
Jong, şöyle devam etti:
"Burası hakkında olumlu şeyler duyduk. Bizim için sadece ikinci gün ama çok dostane insanlar, harika bir hava, güzel plajlar ve aile için yapılacak çok şey var. Bugün kano gezisi yaptık ve yarın dört çeker araçla iç bölgelere doğru bir yolculuk yapacağız."
Gambiyalı tur rehberi Aliyu Jang, "Turizm burada iyi çünkü bu dönemde Avrupa’dan ve dünyanın dört bir yanından birçok ziyaretçimiz var. Kesinlikle iyi." dedi.
Başkent Banjul'daki bir otelin müdürlüğünü yapan Hasan Dereli ise Gambiya'nın çok küçük bir ülke olduğunu belirterek ülkenin gelir kaynağının turizme dayandığını söyledi.
"Avrupalıların yaşamayı tercih ettiği bir ülke"
"(Gambiya'nın) Biraz altyapısal sorunları var ama her gün gelişen bir turizmi var." diyen Dereli, şunları kaydetti:
"Pandemi öncesi Gambiya'nın çok ciddi bir potansiyeli var turizm anlamında fakat pandemi döneminde ülkeye gelen turist sayısında ciddi bir çöküş yaşanmış ve azalma olmuş. Pandemiden çıkış sürecinde de bu azalma devam etmiş. Yavaş yavaş kendini toparlıyor. Sadece turizm değil, turizm dışında da Gambiya, konaklamayı çeken bir ülke. Burası, genelde Avrupa'da emekli olmuş kişilerin uzun süre konaklamayı ve yaşamayı tercih ettiği bir ülke."
Gambiya'nın harika bir doğası olduğunu vurgulayan Dereli, genelde Finlandiya, İngiltere, İsveç ve Hollanda gibi soğuk Avrupa ülkelerinden kişilerin kışın burayı tercih ettiğini dile getirdi.
Dereli, "Aslında Gambiya'nın turizmini şöyle tanımlayabiliriz; bize göre yaz döneminde, Avrupalıların gitmiş olduğu ülkeler Türkiye, Yunanistan, İspanya gibi... Fakat kışın Türkiye'de sezon kapandığı zaman buraya gelmeyi tercih ediyorlar yani buranın turizmi kasımda başlıyor. Turizm sezonu nisanın sonunda sona eriyor." dedi.
Dereli, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Gambiya'da çok fazla bir turizm aktivitesi yok açıkçası. Olamaz mı? Tabii ki olabilir. Kunta Kinteh Adası, timsah parkı, küçük safari turu ve bir nehir turu var. İnsanlar bu tür aktivitelere burada katılabiliyorlar. Fakat bizim için tabii çok az. Aslında biraz festivaller burada yapılabilir, müzik festivalleri yapılabilir. Bir caz festivali, bir reggae festivali yapılabilir ki, zaten kaynağı burası. Afrika kıtasındayız. Bunlar artırılırsa aslında biraz daha sezonun uzaması da sağlanabilir. Sadece deniz, kum ve güneş değil de biraz daha sanat festivalleri, sanat etkinlikleri burada çok etkili olacaktır."
Gambiya'nın biraz daha tanınması gerektiğini söyleyen Dereli, ülkede ciddi bir su kaynağı olduğunu ve plajlarının çok geniş olduğunu söyledi.
Dereli, "Bizim Karadeniz çok daha hırçın yani burada okyanus kenarında sanki bir dalgakıran varmış gibi çok sakin bir denizimiz var. Oradan çok büyük bir avantajımız var deniz konusunda." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.