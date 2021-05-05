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Dünya

Batı Afrika'da 31 milyon kişi gıda krizi ile karşı karşıya

DSÖ, Batı Afrika'da 31 milyon kişinin benzeri görülmemiş seviyede gıda sorunu ile karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Gökhan Kavak   | 05.05.2021
Batı Afrika'da 31 milyon kişi gıda krizi ile karşı karşıya

İstanbul

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan yazılı açıklamada, mayıs ve ağustos ayları arasındaki kurak sezonun gıda sorununu artıracağı kaydedildi.

Gıda sorununa karşı gelecek 6 ay için acil olarak 717 milyon dolara ihtiyaç olduğu belirtildi.

Gıda sorununun en fazla Nijerya ve Burkina Faso gibi ülkelerde hissedilebileceği vurgulandı.

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