Başbakan Kişida'dan genel seçimler için 'Japonya'nın geleceği' vurgusu
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ay sonunda düzenlenecek olağan genel seçimlerle Japonya'nın geleceğine karar verileceğini belirtti.
Tokyo
Başbakan Kişida, Temsilciler Meclisi (Şuugiin) Sözcüsü Oşima Tadamori'nin meclisin feshedildiğini ilan etmesi sonrasında düzenlediği basın toplantısında, seçim yoluyla meclisin bir an önce yeniden şekillenmesine ve başlıca politikaları daha da somutlaştırmak için çalışmaları hızlandırmaya ihtiyaçları olduğunu ifade etti.
Seçimin Japonya'nın geleceğine karar vereceğini belirten Kişida, Kovid-19 salgını sonrasında ülkenin ekonomik ve sosyal sisteminin inşaya ihtiyacı olduğunu bildirdi.
Kişida, "Japonya halkından talebim bu geleceği en iyi şekilde inşa edebilecek lideri seçmeleri." ifadelerini kullanarak, "Salgınla mücadele etmek ve ekonomiyi rayına oturtmak için var gücümüzle çalışmalıyız." diye konuştu.
Kampanya döneminin sert geçeceğini ve kesin sonuçlara kadar mücadelelerini sürdüreceklerini aktaran Kişida, seçim sonrası Kovid-19'a karşı alacağı önlemleri ve ekonomiye yönelik düşüncelerini de paylaştı.
Kovid-19 ve ekonomi
Kişida, salgınla mücadele kapsamında hastane yatak kapasitelerinin genişletileceğini, aşı dozlarının artırılacağını ve ağızdan anti-viral ilaçların yaygınlaştırılacağını söyledi.
Parti içi seçim kampanyası döneminde vurguladığı "orta sınıfın büyümenin meyvelerinden pay edinebileceği yeni kapitalizmi" işaret eden Kişida, seçimin akabinde kapsamlı ve cesur bir ekonomik paketin uygulamaya alınacağını vurguladı.
Servet dağılımının sadece piyasalara bırakılmayacağını aktaran Kişida, "Hem özel hem kamu sektörünün rollerini oynayabilmesini sağlayıp halkın refahını artırmayı hedefliyoruz. Sadece istihdamı artırmayacak, her bir işçinin gelirini de yükselteceğiz." diye konuştu.
Görevlendirdiği bakanların ulusal güvenlik stratejisini ve ilgili savunma programlarını revize etmeye hazırlandıklarını anlatan Kişida, Japonya'nın savunmasını da güçlendirmeyi planladıklarını kaydetti.
Ulusal yayın yapan TV Asahi'de katıldığı programda da konuşan Başbakan Kişida, nükleer güce sahip olmayan ülkelerin "ideallerini savunmalarının" önemine vurguladı.
Kişida, bu ülkelerin "nükleer silahsız bir dünya" idealleri karşısında, nükleer güce sahip ülkelerin harekete geçirilmemesi halinde hiçbir şeyin değişmeyeceğini vurguladı.
Ülkesinin müttefiki ABD'yi "dünyanın en büyük nükleer gücü" olarak niteleyen Kişida, ABD-Japonya arasındaki güven ilişkisinin temel alınarak, "nükleer silahsız bir dünya için çalışma sözü" verdi.
Birleşmiş Milletler'in (BM) öngördüğü Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşmasının (TPNW) çerçevesinin altını çizen Kişida, Japonya'nın bu konuda somut adım atması gerektiğini de sözlerine ekledi.
Salgın hastalıklara karşı 500 milyar yenlik fon
Öte yandan Japonya yeni tip koronavirüs dahil salgın hastalıklara karşı aşı ve yeni ilaçların üretilmesi amacıyla 500 milyar yenlik (4,4 milyar dolar) fon oluşturmayı planlıyor.
Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Kişida Fumio hükümeti, yeni ekonomik pakete fonu da dahil edecek.
Oluşturulacak 500 milyar yenlik (4,4 milyar dolar) fon, Kovid-19 dahil salgın hastalıklara karşı aşı ve yeni ilaçların üretilmesi amacıyla kullanılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.