Baradey'den Mısır'a insan hakları eleştirisi

İSTANBUL

Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed el-Baradey, ülkesindeki insan hakları ihlallerine tepki gösterdi.

Baradey, sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı paylaşımda, son zamanlarda Mısır'daki bazı siyasiler ile aktivistlere yönelik bir dizi ihlale işaret ederek, bu uygulamaların ülkenin geleceğine zarar vereceğini vurguladı.

Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Baradey, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Mühendis Yahya Hüseyin Abdulhadi gözaltına alındı ve nerede olduğu bilinmiyor, mühendis Eşref Şahhata ve Dr. Mustafa en-Neccar kayıp, Dr. Abdulmunim Ebu'l Futuh, Dr. Şadi el-Gazali Harb ve Dr. Hazım Abdulazim hücre hapsinde. Bu isimler, sayısız örnekten sadece birkaçı. (Mısır'ı) geleceğe taşıyacak yol bu olamaz."

Mısır'da 3 Temmuz 2013'te ordunun yönetime el koymasının ardından cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevine getirilen Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu eski Başkanı Baradey, 14 Ağustos 2013'te Rabia ve Nahda meydanlarına yapılan kanlı müdahalelerin ardından "uzlaşı için siyasi çözüm yolları açık olduğu halde, güvenlik güçlerinin darbe karşıtı göstericilere müdahale etmesini protesto etmek için" görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Mısırlıların, "darbe kendi çocuklarını yedi" ifadesiyle tabir ettiği şahıslardan biri olan Baradey, başlangıçta darbe sürecine en fazla destek veren isimler arasında yer alıyordu.

Yaşanan olaylar nedeniyle Mısır dışında yaşamaya başlayan eski siyasetçi Baradey, 6 milyondan fazla takipçiye sahip sosyal medya hesabı üzerinden genellikle Mısır ve Arap dünyasına ilişkin meselelere değiniyor.

Muhabir: Hussein Mahmoud Ragab Elkabany, Afra Aksoy