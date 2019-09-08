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Dünya

Bangladeş'te yıldırımlar 7 ayda 246 can aldı

Bangladeş'te 7 ayda yıldırım düşmesi sonucu 246 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Zehra Ulucak   | 08.09.2019
Bangladeş'te yıldırımlar 7 ayda 246 can aldı

Ankara

"Dhaka Tribune"ün haberine göre, Bangladeş'te yürütülen bir çalışma, şubat ila ağustos aylarında yıldırım isabet etmesi sonucu 6'sı çocuk 246 kişinin öldüğünü, 97 kişinin yaralandığını ortaya koydu.

Çalışmada, yıldırım nedeniyle hayatını kaybedenlerin çoğunun tarlalardan çeltik topladıkları sırada öldüğü ve en fazla can kaybının, Satkhira bölgesinde kaydedildiği belirtildi.

Çalışma, "Toplumu Kurtarma ve Gök Gürültülü Fırtına Bilinçlendirme Forumu" isimli yerel bir kuruluş tarafından yürütüldü.

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