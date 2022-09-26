Bangladeş'te batan teknede 51 kişi öldü
Bangladeş'te festival için tapınağa gidenlerin bulunduğu teknenin Pançagarh bölgesindeki Karatoya Nehri'nde batması sonucu 51 kişinin öldüğü bildirildi.
Ankara
Kazanın aşırı kalabalık nedeniyle meydana geldiği, batan teknenin 100'ün üzerinde yolcu taşıdığı belirtildi.
Yetkililer, ölü sayısının 51'e çıktığını doğruladı ve 25 kişinin hala kayıp olduğu belirtti.
Nöbetçi acil durum yetkilileri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurtarma çalışmasının sabah yeniden başlayacağını söyledi.
Pançagarhlı emniyet yetkilileri, dün Durga Puja Festivali kapsamındaki Mayalaya Günü etkinliği için Badheshwar Tapınağı'na gidenleri taşıyan teknenin Karatoya Nehri'nde battığını bildirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.