Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.26
Dolar
5.57
BIST 100
91,540.81
Altın
1,307.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan,Twitter'daki canlı yayın hesabından vatandaşlara hitap ediyor Dakka'da bir binada yangın çıktı
logo
Dünya

Bangladeş'in başkenti Dakka'da yangın: Çok sayıda kişi mahsur kaldı

Bangladeş'in başkenti Dakka'da çok katlı bir binada yangın çıktı. Binada çok sayıda kişi mahsur kaldı.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 28.03.2019
Bangladeş'in başkenti Dakka'da yangın: Çok sayıda kişi mahsur kaldı

Ankara

Bangladeş'in başkenti Dakka'da çok katlı bir binada yangın çıktı. Binada çok sayıda kişi mahsur kaldı.

İtfaiye Birimi yetkilisi İrşad Hüseyin, Banani semtinde ofis olarak kullanılan "FR Tower" adlı binada yangın çıktığını söyledi.

Binada mahsur kalanların olduğu ve kurtarma operasyonuna askeri helikopterlerin katıldığı belirtildi. 

Yerel basın, mahsur kalanlardan bazılarının pencerelerden atladığını, üst katlarda pencerelerde yardım çığlıkları atan insanların görüldüğünü kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna’da yaklaşan başkanlık seçimleri
Esed rejiminin 52 yıllık Golan 'kartı'
GÖRÜŞ - Katolik Kilisesi'nde mızrak çuvala sığmıyor
Kuzey Akım 2: Yeni bir nükleer silahlanma yarışının başlangıcı mı?
ABD’nin THAAD füzeleri ve Çin’in tepkisi

Benzer haberler

İki rahimli Bangladeşli kadın yaklaşık bir ay arayla doğum yaptı

İki rahimli Bangladeşli kadın yaklaşık bir ay arayla doğum yaptı

Kadıköy'de inşaat halindeki gökdelende yangın

Denizli'deki okul yangınıyla ilgili 2 kişi gözaltında

Tarihi okuldaki yangında 'sabotaj' şüphesi

Tarihi okuldaki yangında 'sabotaj' şüphesi
Denizli'de tarihi okulda yangın

Denizli'de tarihi okulda yangın
Ahırda çıkan yangında 100 küçükbaş hayvan telef oldu

Ahırda çıkan yangında 100 küçükbaş hayvan telef oldu