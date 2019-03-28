Bangladeş'in başkenti Dakka'da yangın: Çok sayıda kişi mahsur kaldı
Bangladeş'in başkenti Dakka'da çok katlı bir binada yangın çıktı. Binada çok sayıda kişi mahsur kaldı.
Ankara
Bangladeş'in başkenti Dakka'da çok katlı bir binada yangın çıktı. Binada çok sayıda kişi mahsur kaldı.
İtfaiye Birimi yetkilisi İrşad Hüseyin, Banani semtinde ofis olarak kullanılan "FR Tower" adlı binada yangın çıktığını söyledi.
Binada mahsur kalanların olduğu ve kurtarma operasyonuna askeri helikopterlerin katıldığı belirtildi.
Yerel basın, mahsur kalanlardan bazılarının pencerelerden atladığını, üst katlarda pencerelerde yardım çığlıkları atan insanların görüldüğünü kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.