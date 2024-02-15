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Dünya

Bangkok'ta kirli hava nedeniyle 2 gün evden çalışılacak

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta hava kirliliği nedeniyle 2 gün boyunca evden çalışılacağı belirtildi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 15.02.2024 - Güncelleme : 15.02.2024
Bangkok'ta kirli hava nedeniyle 2 gün evden çalışılacak

Ankara

Bangkok kenti yetkilileri, kentteki hava kirliliğinin "sağlıksız" seviyeye ulaşması üzerine kamudakilerin 2 gün boyunca evden çalışacağını bildirdi.

Yetkililer, özel sektör çalışanlarını da evden çalışmaya teşvik etti.

Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, evden çalışma durumunun geçici olduğunu kaydetti.

Kentin hava kirliliğinin yaklaşık yüzde 25'inin araç emisyonlarından kaynaklandığının altını çizen Srettha, bir sonraki adımın inşaat çalışmalarının geçici olarak durdurulması ve şehirdeki dizel araç sayısına sınırlama getirilmesi olabileceğini duyurdu.

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