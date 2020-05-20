Euro
7.50
Dolar
6.88
BIST 100
101,971.20
Altın
1,739.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Valiliği, Ahmet Özhan ve Dursun Ali Erzincanlı ile Tarihçi Yazar İskender Pala’nın katılımıyla Eyüpsultan Meydanı'nda Kadir Gecesi özel programı düzenliyor Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını 00.00’da sona eriyor. Şirinevler Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını 00.00’da sona eriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını 00.00’da sona eriyor. Kızılay
logo
Dünya

Balkanlar'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

Bosna Hersek, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Kosova ve Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanlar, Kadir Gecesi'ni dualarla idrak etti.

Lejla Biogradlija,Dzihat Aliju   | 20.05.2020
Balkanlar'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi Fotoğraf: Milos Vujovic / AA

Saraybosna/Üsküp

Balkanlar'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

Bosna Hersek'te yaşayan Müslümanlar, Kadir Gecesi'ni dualarla idrak etti. Saraybosna'daki İstiklal Camisi'nde düzenlenen programda dua edildi, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. ( Elman Omic - Anadolu Ajansı )

Bosna Hersek, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Kosova ve Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanlar, Kadir Gecesi'ni dualarla idrak etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde bazı ülkelerde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak camilere sınırlı sayıda cemaat alınırken bazı ülkelerde ise camilerin kapalı olması nedeniyle Müslümanlar evlerinde dua etti.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde düzenlenen programda dua edildi, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami olan Bayraklı Camisi'nde toplanan Müslümanlar da sema kapılarının sonuna kadar açıldığı Kadir Gecesi'ni dua ederek geçirdi.

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’teki camilerde teravih namazı sokağa çıkma yasağı nedeniyle cemaatsiz kılındı. Üsküp'ün eski mahallelerinden Dükkancık’ta bulunan Hacı Balaban Camisi'nde teravih namazı öncesi "Elveda ya şehr-i Ramazan" kasidesi ve selalar okundu.

Başkentteki diğer Osmanlı eseri Mustafa Paşa Camisi'nde de namazı Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan kıldırdı.

Kosova’da camiler, Kovid-19 önlemleri kapsamında cemaatle ibadete kapalı olduğu için Kadir Gecesi'nde boş kaldı.

Her yıl yaklaşık 800 caminin Kadir Gecesi dolu olduğu Kosova’da bu yıl sadece imam veya müezzinler tarafından ezan okundu, ibadetler cemaatsiz yapıldı.

Arnavutluk’ta da yaklaşık iki ay aradan sonra camilerin yeniden cemaatle ibadete açılmasının ardından başkent Tiran’daki bazı camilerde cemaatle namaz kılındı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
İspanya'da hükümetin Kovid-19 kararlarına karşı protestolar 10. gününde
ABD'de 'Kovid-19 ölümleri 3 katına çıkabilir' iddiası
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 6 bini geçti

Benzer haberler

Balkanlar'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

Balkanlar'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

Süleymaniye Camisi'nde Kadir Gecesi hüznü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bu gecede dünyanın inşası için çalışma azmimizi yenileyelim

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bu gecede dünyanın inşası için çalışma azmimizi yenileyelim
Selimiye'deki Kadir Gecesi programı sosyal medyadan canlı yayınlandı

Selimiye'deki Kadir Gecesi programı sosyal medyadan canlı yayınlandı
Emine Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

Emine Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı