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Dünya

Bakü'de Eternity-2019 tatbikatı devam ediyor

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatı devam ediyor.

Ruslan Rehimov   | 04.09.2019
Bakü'de Eternity-2019 tatbikatı devam ediyor

Bakü

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatı devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikat kapsamında Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının güvenliğinin sağlanması ve olası terör saldırılarının önlenmesi için gerekli faaliyetler bilgisayarlar üzerinden icra edildi.

2 Eylül'de başlayan Eternity-2019 tatbikatı 6 Eylül'e kadar sürecek.

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