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Dünya

Bakü'de 5. Türk Filmleri Haftası başladı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 5. Türk Filmleri Haftası, yönetmen Şükrü Alaçam'ın "Locman" filminin gösterimiyle başladı.

Ruslan Rehimov   | 25.11.2019
Bakü'de 5. Türk Filmleri Haftası başladı Fotoğraf: Ruslan Rehimov/AA

Baki

Yerli Düşünce Derneğince, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİKA ve Bakü Büyükelçiliğinin desteğiyle düzenlenen haftanın açılışına AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycanlı milletvekilleri ile sinema ve sanat camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Nizami Kino Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Türkiye'den aralarında Şükrü Alaçam, Murat Şeker, Seyid Çolak, Mustafa Kotan, Güven Adıgüzel, Yeliz Kuvancı, Çağla Irmak ve Nisa Sofiya Aksongor'un bulunduğu birçok oyuncu, yönetmen, senarist ve yapımcı da konuk olarak yer aldı.

Yerli Düşünce Derneği Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Gündoğdu, gösterim öncesi yaptığı konuşmada, Azerbaycan'da Türk filmlerine ilginin giderek arttığını, 5 yıl önce başlattıkları film haftası etkinliklerinin bu gelişmede büyük katkısının olduğunu söyledi.

Türkiye'de vizyona giren bütün filmlerin Azerbaycan'da da gösterildiğini belirten Gündoğdu, bundan övünç duyduklarını kaydetti.

Gündoğdu, Azerbaycan sinemasının da Türkiye'de tanıtılması gerektiğini kaydederek, ortak yapımların artırılmasını desteklediklerini ifade etti.

Büyükelçi Özoral da Türk filmlerinin Azerbaycan'da gördüğü ilgiden memnun olduklarını belirtti.

Türk ve Azerbaycanlıların birbirini daha yakından tanıması gerektiğini vurgulayan Özoral, sinemanın, iki ülke arasındaki arasındaki bağları güçlendirecek en önemli araçlarından biri olduğuna dikkati çekti.

Milletvekili Ganire Paşayeva da Azerbaycanlıların kardeş Türkiye'nin filmlerini kendi filmleri gibi gördüklerini ve izlediklerini söyledi.

Türk sinemasının kazandığı başarılardan mutluluk duyduklarını ifade eden Paşayeva, ortak projelerin artmasını arzu ettiklerini anlattı. 

Türk Filmleri Haftası Koordinatörü Öner Kılıç da film haftasıyla Türk sinemasının Azerbaycan'da daha fazla tanınmasını ve Türk sinemacıların Azerbaycanlı sinemacılarla daha fazla iletişim içinde olmasını amaçladıklarını belirtti.

Kılıç, Bakü'ye insan hikayelerinin ön plana çıkartıldığı filmleri getirdiklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından etkinliğin gerçekleştirilmesinde katkısı bulunanlara ve Türkiye'den davet edilen sinemacılara plaket takdim edildi.

29 Kasım'a kadar sürecek hafta boyunca Bakülüler "Locman"ın yanı sıra "Çakallarla Dans 5", "Kapan", "Annem" ve "Rafadan Tayfa" filmlerini ücretsiz izleyebilecek.

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