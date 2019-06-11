Bakan Kasapoğlu İzlandalı mevkidaşıyla görüştü
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, İzlanda'nın Eğitim, Kültür, Bilim ve Spordan Sorumlu Bakanı Lilja Dögg Alfreosdottir ile görüştü.
İstanbul
Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gençlik ve Bpor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzlanda'nın Eğitim, Kültür, Bilim ve Spordan Sorumlu Bakanı Lilja Dögg Alfreosdottir ile A Milli Takım'ın kamp yaptığı otelde görüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.