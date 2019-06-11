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Dünya

Bakan Kasapoğlu İzlandalı mevkidaşıyla görüştü

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, İzlanda'nın Eğitim, Kültür, Bilim ve Spordan Sorumlu Bakanı Lilja Dögg Alfreosdottir ile görüştü.

Ercan Doğan   | 11.06.2019
Bakan Kasapoğlu İzlandalı mevkidaşıyla görüştü

İstanbul

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gençlik ve Bpor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzlanda'nın Eğitim, Kültür, Bilim ve Spordan Sorumlu Bakanı Lilja Dögg Alfreosdottir ile A Milli Takım'ın kamp yaptığı otelde görüştü.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım'ın Keflavik Havalimanı'nda maruz kaldığı çirkin davranışın ardından programında olmamasına rağmen millilere destek vermek için bu ülkeye gitmişti. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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