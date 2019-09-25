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Dünya

Bakan Çavuşoğlu'nun New York temasları sürüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen çeşitli etkinliklere katıldı.

Dildar Baykan   | 25.09.2019
Bakan Çavuşoğlu'nun New York temasları sürüyor

New York

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu kapsamındaki temaslarına devam ediyor. 

Sabah saatlerinde New York'taki bir otelde düzenlenen Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Çavuşoğlu, Twitter'dan "Balkanlar'da bölgesel iş birliği ve dayanışma önem taşıyor. GDAÜ süreci, bölge ülkeleri arasındaki iş birliğini güçlendiriyor." mesajını paylaştı.

"Terör örgütleri arasında ayrım gözetilmemesi gerektiğini vurguladık"

Çavuşoğlu daha sonra, başka bir otelde düzenlenen Terörizmle Mücadele Küresel Forumu Onuncu Bakanlar Oturumu'na iştirak etti.

Bu konuda yaptığı Twitter paylaşımında Çavuşoğlu, "Oturumda, farklı terör örgütlerinin saldırılarına hedef olan bir ülke olarak, uluslararası toplumun terör örgütleri arasında ayrım gözetmemesi gerektiğini vurguladık." ifadelerini kullandı.

Daha sonra BM Genel Merkezine geçen Çavuşoğlu, buradaki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Cammu ve Keşmir Temas Grubu'nun toplantısına katıldı.

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