Bakan Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ve Norveçli mevkidaşı Soreide ile telefonda görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Norveç Dışişleri Bakanı Eriksen Soreide ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ve Norveçli mevkidaşı Soreide ile telefonda görüştü.
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