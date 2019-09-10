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Dünya

Bakan Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ve Norveçli mevkidaşı Soreide ile telefonda görüştü.

Tevfik Durul   | 10.09.2019
Bakan Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Norveç Dışişleri Bakanı Eriksen Soreide ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ve Norveçli mevkidaşı Soreide ile telefonda görüştü.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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