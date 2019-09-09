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Dünya

Bakan Çavuşoğlu, Özersay ile kapalı Maraş'ı ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, kapalı Maraş bölgesini KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay ile gezdi.

Muhammet İkbal Arslan   | 09.09.2019
Bakan Çavuşoğlu, Özersay ile kapalı Maraş'ı ziyaret etti

Gazimağusa

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile kapalı Maraş bölgesini ziyaret etti.

Bakan Çavuşoğlu, KKTC'deki temasları kapsamında, Kudret Özersay ile 1974'ten bu yana kapalı ve askeri bölge statüsündeki Maraş bölgesine gitti.

Maraş'ta incelemelerde bulunan Çavuşoğlu, askeri yetkililerden bölgeye ilişkin bilgi aldı. Ziyaret sırasında, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de hazır bulundu.

KKTC'de, 18 Haziran'daki Bakanlar Kurulu toplantısında, 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılması konusunda adım atılarak, uzman ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı.

Temmuzda bölgede yapılan ilk envanter çalışmasına Bakan Özersay da katılmıştı. KKTC Başbakanı Ersin Tatar da bölgede incelemelerde bulunmuştu.

KKTC hükümeti, 45 yıldır kapalı olan Maraş'ın envanter çalışmalarının ardından açılmasını planlıyor.


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