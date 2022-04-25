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Dünya

Bakan Çavuşoğlu, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Brezilya'da, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile bir araya geldi.

Muhammed Emin Canik   | 25.04.2022
Bakan Çavuşoğlu, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ile görüştü

Brezilya

Bolsonaro, Bakan Çavuşoğlu'nu, Brezilya Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto'da kabul etti.

Çavuşoğlu, görüşmenin ardından yaptığı Twitter paylaşımında, "Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’yla bir araya geldik; ikili ilişkilerimizi ve Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldık." ifadesini kullandı.

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