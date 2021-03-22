Bakan Çavuşoğlu ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'i kabul etti
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan önce gerçekleşen genel mahiyetteki görüşmede, iki ülke gündeminde yer alan konuların ele alındığını bildirdi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Satterfield'ı Bakanlıkta kabul etti.
Kaynaklar, yarın başlayacak iki günlük NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan önce gerçekleşen genel mahiyetteki görüşmede, iki ülke gündeminde yer alan konuların ele alındığını bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.