Euro
9.31
Dolar
7.80
BIST 100
1,379.25
Altın
1,738.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Bakan Çavuşoğlu ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'i kabul etti

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan önce gerçekleşen genel mahiyetteki görüşmede, iki ülke gündeminde yer alan konuların ele alındığını bildirdi.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 22.03.2021
Bakan Çavuşoğlu ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'i kabul etti

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Satterfield'ı Bakanlıkta kabul etti.

Kaynaklar, yarın başlayacak iki günlük NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan önce gerçekleşen genel mahiyetteki görüşmede, iki ülke gündeminde yer alan konuların ele alındığını bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 22 bin 216 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti
New York'ta Kovid-19 aşılamasında yaş sınırı 50'ye indirildi
Rusya Devlet Başkanı Putin ülkede 6 milyon 300 bin kişinin Kovid-19'a karşı aşılandığını bildirdi

Benzer haberler

Bakan Çavuşoğlu ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'i kabul etti

Bakan Çavuşoğlu ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'i kabul etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brüksel'de Karadağlı mevkidaşı Raduloviç'le bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kıbrıs'ta gerçekçi çözüm iki devletin egemen eşitliğine dayalı iş birliğidir

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le telefonda Libya dahil gündemdeki konuları görüştü

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le telefonda Libya dahil gündemdeki konuları görüştü
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye’nin stratejik dış politika öncelikleri ile reform gündemimizi ele aldık

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye’nin stratejik dış politika öncelikleri ile reform gündemimizi ele aldık
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias 14 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edecek

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias 14 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edecek