Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda

Fotoğraf:AA/Dursun Aydemir

BRÜKSEL

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında NATO-Gürcistan Komisyonu Oturumu'na katıldı.

Akar, Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda ikili görüşmelerde de bulundu.

Kanada Savunma Bakanı Harjit Sajjan ile bir araya gelen Bakan Akar, daha sonra NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın NATO-Gürcistan Komisyonu Oturumu'na iştirak etti.

NATO-Gürcistan ilişkilerinin yanı sıra Karadeniz güvenliği ve bölgesel konuların da ele alındığı oturum öncesinde Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yanı sıra aralarında ABD Savunma Bakanı James Mattis'in de bulunduğu bazı bakanlarla sohbet etti.

TMR Başkanlığını ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'da, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, NATO Daimi Temsilcisi Mehmet Fatih Ceylan, TMR Başkanı Korgeneral Nihat Kökmen ve öteki ilgililer tarafından karşılandı.

İlk olarak Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinde, Büyükelçi Gümrükçü ile görüşen Bakan Akar, daha sonra NATO Karargahı'na geçti. Akar, burada NATO Daimi Temsilciliği ve TMR Başkanlığını ziyaret etti.

İnsansız deniz sistemleri geliştirilmesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında, insansız deniz sistemleri geliştirilmesine yönelik çok uluslu girişim için niyet beyanına imza attı.

Akar, Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda NATO-Gürcistan Komisyonu Oturumu'nun ardından mevkidaşlarıyla aile fotoğrafı çektirdi.

Bakan Akar, aralarında Almanya, ABD, İngiltere, Belçika, Danimarka, Hollanda, İspanya, İtalya, Norveç, Polonya, Portekiz ve Yunanistan'ın da bulunduğu insansız deniz sistemleri geliştirilmesine yönelik çok uluslu girişim için niyet beyanına imza attı.

İmzalanan niyet beyanı, girişime katılan ülkeler arasında iş birliği yapma, personel görevlendirme ve standartları belirleme açısından hukuki zemin oluşturmayı amaçlıyor.

Çok uluslu girişimle ise bir taraftan NATO'ya kalitesi yüksek bir insansız deniz sistemi kabiliyeti kazandırılması amaçlanırken, diğer taraftan iş birliği sayesinde mali kaynak israfının engellenmesi öngörülüyor.

İnsansız deniz sistemleri, robotik sistemlerin kullanımıyla birlikte harekat ortamında insan hayatına yönelik muhtemel riskleri azaltmayı hedefliyor.

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO'daki temasları sırasında Romanya Savunma Bakanı Mihai-Viorel Fifor ile baş başa bir görüşme de yaptı.