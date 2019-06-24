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Dünya

Bahreyn muhalefetinden Manama'da düzenlenecek çalıştaya tepki

Vifak Ulusal Derneği Başkan Yardımcısı Deyhi, "Bahreyn halkı, Filistin davasına olan bağlılığını koruyacak ve İsrail ile her türlü normalleşmeyi Filistin davasına ihanet olarak değerlendirecektir." dedi.

Mahmut Geldi   | 24.06.2019
Bahreyn muhalefetinden Manama'da düzenlenecek çalıştaya tepki

Beyrut

Bahreyn'de muhalefette yer alan Şii Vifak Hareketi, başkent Manama'da düzenlenmesi planlanan "Refah için Barış" adlı ekonomi çalıştayına katılacak herkesi "Filistin'e ihanet" etmekle suçladı.

Bahreyn'de 2016 yılında kapatılan muhalefet partisi Şii Vifak Hareketi'ne bağlı olarak Lübnan'da faaliyet gösteren Vifak Ulusal Derneği, başkent Beyrut'ta düzenlediği panelde, ABD'nin desteğiyle Manama'nın ev sahipliğinde yapılacak ekonomi çalıştayına tepki gösterdi.

Vifak Ulusal Derneği Başkan Yardımcısı Hüseyin Deyhi, burada yaptığı konuşmada, Bahreyn'de yarın başlayacak iki günlük çalıştayla, Filistin davasının sırtından hançerlendiğini söyledi.

"Yüzyılın Anlaşması" planının başarısız olacağını vurgulayan Deyhi, "Bahreyn halkı, Filistin davasına olan bağlılığını koruyacak ve İsrail ile her türlü normalleşmeyi Filistin davasına ihanet olarak değerlendirecektir." dedi.

- "Yüzyılın Anlaşması, Arap ülkelerini bölme adımıdır"

Öte yandan Lübnan Dış Ticaret İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Hasan Murad, "Yüzyılın Anlaşması" planına olan tepkisini, "Bizler, Filistin için planlanan Yüzyılın Anlaşması'nın Arap ülkelerini bölme adımı olduğu konusunda kesin kanaate sahibiz." ifadeleriyle gösterdi.

Lübnan'daki Filistinli grupların temsilcileri ve bazı Arap yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen panelin ardından yayınlanan yazılı açıklamada, Bahreyn Çalıştayı'na katılacak herkes "Filistin'e ihanet etmekle" suçlandı.

Filistinli tüm kesimlerin söz konusu çalıştaya katılmama noktasında sergilediği ortak tutumun takdir edildiği açıklamada, Filistin ile İsrail arasındaki tüm anlaşmaların askıya alınması çağrısında bulunuldu.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Filistin yönetimi, çalıştaya katılmayacağını açıklarken, konferansa davet edilmesi beklenen ülkelere "boykot" çağrısı yapmıştı. Filistin yönetiminin bu çağrısına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar'ın Manama'daki çalıştaya katılacağı duyurulmuştu.

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray'dan bir yetkili de Ürdün, Mısır ve Fas'ın çalıştaya katılacaklarını Washington'a ilettiğini iddia etmişti.

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